تراند اليوم : موديل كليب تامر حسني تتحدث لأول مرة عن ارتباطه بها وتعتذر لبسمة بوسيل!

اضطرت خبيرة التاتو اللبنانية أماني شحرور الحديث بوضوح عن علاقتها العاطفية مع الفنان تامر حسني، وذلك بعد ما تردد إنهما يعيشان قصة

حب وأن هذا هو سبب شعور زوجته بسمة بوسيل بالحزن.

وكتبت أماني شحرور منشوراً عبر حسابها على انستقرام، تنفي فيه كل ما تردد إنها تعيش قصة حب مع تامر حسني، مضيفة أن كل ما يجمعها به

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علاقة عمل وإنها ستكون بطلة كليبه الجديد.

وقالت اللبنانية أماني شحرور عن شائعة ارتباطها بتامر حسني: "مع كل الأسف، فقت من النوم لقيت شرطة المشاهير مطلعين إشاعة جديدة بيني

وبين الفنان اللي كلنا منحبه تامر حسني، واللي عيب فعلاً على موقع بيحمل اسم لبنان يكون لهدرجة بيعشق الفبركة والشائعات والافتراء".