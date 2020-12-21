تراند اليوم : تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. الأبرز في صحف السبت

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، قضايا الشأن المحلي والإقليمي، خاصة حادث قطار القاهرة/قنا ونتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات بشكل تجريبي بعد غد (الإثنين).

الأهرام:

وقالت صحيفة (الأهرام)، إنه من المنتظر أن تتسلم اليوم رسميا وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم، ثم يبدأ بعد ذلك مكتب التنسيق في الانتهاء من المجمع التكرارى للناجحين في الثانوية العامة الذي يوضح اعداد الطلاب المشتركين في كل نصف درجة في كل شعبة على حده.

وأضافت أنه يعقب ذلك انعقاد اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي وبحضور الدكتور يوسف راشد القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات والسيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق،

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 58 شخصا، ونسج أهالى منطقة المرازيق ملحمة بطولية وهم يهرعون إلى موقع القطار المنقلب لمحاولة انقاذ الركاب، كما توجهت قوات الحماية المدنية بالجيزة لموقع الحادث وتم الدفع بفرق الانقاذ

وقالت الصحيفة إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن موعد وخطوات حجز 2048 وحدة سكنية بمساحات من 110-180 م، بالعاصمة الإدارية الجديدة. موضحاً أن تسجيل البيانات ستتم من الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، بدءا من الأربعاء المقبل وحتى نهاية يوليو الحالي، وسيبدأ الحجز يوم 8 أغسطس وحتى 18 أغسطس.