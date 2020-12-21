تراند اليوم : عودة الرحلات الجوية في مطار النجف.. ورفع حظر التجوال

استؤنفت الرحلات الجوية في مطار النجف الدولي جنوبي العاصمة بغداد، صباح السبت، بعد انسحاب المتظاهرين الغاضبين، فيما رفعت السلطات العراقية حظر التجوال عن المدينة بعد يوم مشحون بالتظاهرات.

وكان مئات العراقيين قد اقتحموا المطار وأوقفوا الحركة الجوية، موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبية.

وتتواصل التظاهرات في البصرة جنوبي العراق لليوم السادس على التوالي احتجاجا على البطالة، ما اضطر رئيس الوزراء حيدر العبادي للتوجه إلى المنطقة.

وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10.8 بالمئة، ويشكل من هم دون 24 عاما نسبة 60 بالمئة من سكان العراق، ما يجعل معدلات البطالة أعلى بمرتين بين الشباب.

حظر التجوال

من جانبها، رفعت السلطات العراقية حظر التجوال عن مدينة النجف جنوبي العاصمة بغداد، بينما قام متظاهرون بإحراق مكاتب حزب الدعوة وتيار الحكمة والمجلس الأعلى في محافظة ميسان خلال احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية.

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كما أفادت تقارير بإطلاق نار كثيف داخل أروقة مجلس محافظة ميسان جنوبي العراق، عقب وفاة متظاهر متأثرا بجروح أصيب بها إثر مواجهات مع أجهزة الأمن في المحافظة.