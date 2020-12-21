تراند اليوم : فيديو ورد ابو رزق .. فيديو ورد ابو رزق في بلاطة كامل بدون حذف

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين بمقطع فيديو ورد ابو رزق ، والذي أظهر ورد أبو رزق وهو يطلق النار في بلاطة غضباً على موقع قريبه حاتم ابورزق.

فيديو ورد ابو رزق مشاهدة وتحميل فيديو ورد ابو رزق بدون حذف وبدأت القصة عند نشر مقطع فيديو يظهرهم وهم يقومون يطلقون النار في الهواء مما اثار غضباً واسعا.

وتصدر "فيديو ورد ابو رزق" التريند في فلسطين ، ومواقع التواصل الإجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في فلسطين، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.