تراند اليوم : تعرف على أضرار القاء أعقاب السجائر على الأرض

لندن/ الخليج 365

كشف بحث بريطاني جديد أن أعقاب السجائر من أكثر أشكال التلوث البلاستيكي انتشاراً في العالم مع إلقاء تريليونات منها كل عام.

حيث إن فلاتر السجائر تحتاج الى عقود لتتحلل نظرا لأنها تصنع عادة من ألياف خلات السليلوز، وهو نوع من البلاستيك الحيوي، فيما يقدر عدد ما يلقى منها في النفايات بحوالي 4.5 تريليونات كل عام.

وأظهرت الدراسة التي نشرت بمجلة علوم السموم والسلامة البيئية أن وجود أعقاب السجائر بالتربة يقلل من نجاح الإنبات بنسبة 27% وطول برعم البرسيم 28%، وفي العشب يقل نجاح الإنبات بنسبة 10% وطول البرعم 13%.

وأوضح الباحثون من جامعة أنجليا راسكين أن وزن الجذر قل بنسبة 57%. وأضافوا أن فلاتر السجائر غير المدخنة لها نفس التأثير تقريبا على نمو النبات مثل المستخدمة.

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وأشار الباحثون إلى أن الأضرار التي تلحق بالنباتات سببها الفلتر نفسه، حتى بدون السموم الإضافية الناتجة عن حرق التبغ.

وأخذ الباحثون عينات من جميع أنحاء مدينة كامبريدج، ووجدوا مناطق بها ما يصل إلى 128 من أعقاب السجائر في كل متر مربع.

وأفاد باحث كبير بأن"إلقاء أعقاب السجائر يبدو عرفا مقبولا اجتماعيا ونحن بحاجة لزيادة التوعية بأن الفلاتر لا تختفي وأنها بدلا من ذلك يمكن أن تسبب ضررا للبيئة".