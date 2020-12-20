تراند اليوم : بسبب الموجة الحارة،،، الشرطة الأمريكية تدعو مواطنيها لتأجيل جرائمهم

واشنطن/ الخليج 365

دفعت الأجواء الحارة الشديدة في ولاية ماساتشوستش الأمريكية ، الى طلب الشرطة الأمريكية من مواطنيها الذين يخططون الى إرتكاب جريمة ما ، الانتظار حتى نتهي الموجة الحارة.

وتلقى نحو 93 مليون أمريكي إرشادات وتحذيرات حول الموجات شديدة الحرارة، أثناء عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك عدة ولايات شمال شرقي البلاد.

ووفقاً لشبكة إيه "بي سي نيوز" الأمريكية فإن عددا من إدارات الشرطة (لم تحددها كلها) طلبت من أي مجرمين محتملين "خدمة بسيطة"، وهي أن يوفروا عليها عناء الاضطرار إلى الاستجابة (لأنشطة إجرامية) في ظل درجات الحرارة الحارقة.

وذكرت إدارة شرطة برينتري، وهي إحدى ضواحي نيوإنجلاند بمقاطعة نورفولك في الولاية أنه "بسبب الحرارة الشديدة، نطلب من أي شخص يفكر في القيام بأنشطة إجرامية أن يتأخر حتى الاثنين".

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وأضافت في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك": "سيكون الجو ساخنا مثل كرات القدم بالخارج. ممارسة النشاط الإجرامي، في هذه الحرارة الشديدة... خطير جدا".

واقترحت إدارة الشرطة أن يمكث الناس في منازلهم، وأن ينعموا بمكيفات الهواء، وأن يفرطوا في مشاهدة الموسم الثالث من سلسلة "أشياء غريبة" (مسلسل خيال علمي ورعب أمريكي) بدلا من ذلك.

كما اتخذت إدارة شرطة مالدن بمقاطعة ميدلسيكس بالولاية موقفا ضد المغامرة في الخارج في ظل الحرارة الشديدة، قائلة إن جميع الأنشطة الإجرامية تم تعليقها "حتى إشعار آخر".

وقالت عبر صفحتها على "فيسبوك": "سيكون الجو حارا جدا خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ لذا تنصح شرطة مالدن جميع المجرمين بالبقاء في الداخل حتى إشعار آخر".

وفي ولاية ماساتشوستس، كان من المتوقع أن تصل الحرارة إلى 112 فهرنهايت (44.45 مئوية) في بعض الأماكن، قبل أن تنخفض وتعود إلى وضعها الطبيعي الاثنين.