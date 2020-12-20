تراند اليوم : المعهد الفلكي يعلن موعد أيام أول عيد الأضحى المبارك 2019/1440

وكالات / الخليج 365

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في القاهرة، أول أيام عيد الأضحى المبارك 1440هـ الموافق 2019م.

وقال المعهد الفلكي، إن ميلاد هلال شهر ذي الحجة، بعد حدوث الاقتران في تمام الخامسة و12 دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة، يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1440هـ، الأول من أغسطس المقبل.

وأضاف المعهد، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس يوم الـ29 من شهر ذو القعدة، ويبقى الهلال الجديد في سماء محافظات الجمهورية لمدد تتراوح بين (31 - 33 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، يبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (17 - 39 دقيقة).

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس في معهد البحوث الفلكية، إنه وفقا للحسابات الفلكية فإن غرة شهـر ذو الحجة 1440هـ فلكياً يوم الجمعة 2 أغسطس المقبل.

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وأضاف ، أن وقفة عيد الأضحى لعام 1440هـ توافق يوم السبت 10 أغسطس المقبل، ليكون عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ يوم الأحد 11 أغسطس، وفقًا للحسابات الفلكية

وأشار غريب إلى أن هذه التوقيتات وفقا لما حدده معهد البحوث الفلكية، مؤكدا أن تحديد وقفة عرفات وعيد الاضحى المبارك يكون وفقا لرؤية دار الإفتاء بالسعودية.