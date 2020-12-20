تراند اليوم : نتائج توجيهي 2019 بالاسم .. نتائج التوجيهي 2019 حسب الاسم ورقم الجلوس

اعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اليوم الخميس عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين ( نتائج توجيهي 2019 ) بعدما أرسلتها إلى المدارس عبر البريد الالكتروني ،على أن يحصل الطلاب على الشهادات من المدارس يوم الأحد.وقالت وزارة التربية والتعليم على صفحتها على فيسبوك إن نتائج التوجيهي لهذا العام أفضل من السنوات السابقة و خاصة في القسم العلمي.

ويبحث 76 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة والضفة الغربية عن نتائج الثانوية العامة 2019 المعروفة ب" نتائج التوجيهي " وسط ترقب حذر من قبل جميع الفروع المتقدمة لامتحان الثانوية العامة والبالغ عددهم في محافظات الضفة في جميع الفروع 44486 طالباً/ة، وفي قطاع غزة 31360 طالباً/ة، في حين يبلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان خارج الوطن 284 طالباً/ة.

علماً بأن وزارة التربية والتعليم في شطري الوطن عملت على تم تجهيز 468 قاعة في الضفة الغربية، و180 قاعة في قطاع غزة، و4 قاعات في كل من رومانيا وبلغاريا وقطر وتركيا، إذ عقد الامتحان في الوقت ذاته بالوطن والخارج.

واستعدادا لنشر نتائج التوجيهي "الثانوية العامة" الخميس أكدت الشرطة الفلسطينية أنها ستلاحق تجار الالعاب النارية والمفرقعات، مناشدةً المواطنين عدم استخدامها لما لها من خطورة على الموطنين وما ينتج عنه من ازعاج خاصة في ساعات الليل المتأخرة.

بدورها، أعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، عقب اجتماعها اليوم، برئاسة الوزير أ.د. مروان عورتاني؛ أن النتائج ستعلن عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنتائج امتحان الثانوية العامة www.psge.ps وأيضاً عَبر الرسائل القصيرة من شركتي جوال وأوريدو، وعبر صفحات مديريات التربية.

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