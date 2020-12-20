تراند اليوم : تفسير حلم البكاء الشديد ! !

تفسير حلم البكاء الشديد في المنام ، فالبكاء يرتبط كثيرا في الحالة النفسية للانسان الذي يحلم وله العديد من التفسيرات والدلالات، فالبكاء دوما ما يرتبط بالانسان في الاحزان وعندما يموت له اي شخص، فحلم البكاء الشديد أيضًا تدُل أحيانًا على الصلاح وأحيانًا على الفساد، فالجوانب الخاصة بالحلم والحالة النفسية للحالم يُمكن أن يكون لها تاثير كبير على تفسير الحلم، لهذا فإنّنا في موسوعة مجلة وضمن تقديمنا للعدِيد من مواضيع تفسِير الأحلام للكثير من الأمور سوف نُفسّر في هذا مجلة تفسير حلم البكاء الشديد وما يحمل هذا الحلم من دلالاتوتفاسير يمكن أن يكون لها تأثير على حياة الإنسان.

تفسير حلم البكاء الشديد في المنام

للبكاء الشديد في المنام العديد مِن الدلالات التِي لها تأثير كبير على الشّخص الحالم، لهذا فهُناك عدّة تفسيرات لرؤية البكاء الشديد يمكن ان يكون فرجا وعند شيوخ التفسير البكاء كالتالي قاموا بتفسيره .

من رأى أنه يبكي بغير صراخ فإنه فرج من هم وغم .

ومن رأى: أنه يبكي بصراخ فهو حصول مصيبة لأهل ذلك المكان

ومن رأى : أن عيناه تدمع بغير بكاء فإنه يظفر بمراده

ومن رأى: أنه يبكي ولم يخرج من عينه دمع فليس بمحمود ، وإن جرى مكان الدمع دم فإنه يدل على الندم على أمر قد فات منه ويتوب ، وقيل البكاء قرة عين

ومن رأى: كأنه يبكي على إنسان يعرفه ، وقد مات ومع البكاء نواح فإنه يقع كما يراه في عقبه مصيبة من موت أو هم أو تشنيع

ومن رأى: كأن الناس ينوحون على وال قد مات وتمزق ثيابهم وينفضون التراب على رءوسهم فإن ذلك الوالي يجور في السلطان .

وإن رأى كأنه مات وهم يبكون خلف جنازته من غير نواح فإنهم يرون من ذلك الوالي سروراً

ومن رأى: كأنه يبكي فإنه يفرح فرحاً شديداً ، وإن كان البكاء بصراخ فإنه يدل على مصيبة تصيبه لقوله تعالى { وهم يصطرخون فيها }

ومن رأى: أن عينه مملوءة بالدمع ولا يخرج منها فيحصل له مال حلال وأما الدمع البارد ففرج من غم والحار ضده ، وإن جرى دمع عينه اليمنى ودخل في اليسرى فإنه ينكح إبنته أو إبنه ينكح ابنته

ومن رأى : أنه يبكي ثم يضحك بعدها دل ذلك على قرب أجله لقوله تعالى { وأنه أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا } وقال بعض المعبرين : أحب البكاء في النوم ما لم يكن فيه صراخ ، وقد جربت ذلك نيفا عن ألف مرة فلم أر منه إلا خيراً وفسحا مستمرا.تفسير حلم الموت والبكاء لابن سيرين.

تفسير حلم البكاء على الميت

فسّر إبن سيرين حلم البكاء على الميت في المَنام بالعديد من التفاسير التي تنعكس بشكل إيجابي على الإنسان الحالم والشخص الذي حلم بموته أو بكى عليه، ومن هذه التفاسير مايلي: