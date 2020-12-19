تراند اليوم : نتائج مستر أولمبيا 2020

أعلنت مساء اليوم عن نتائج مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام في عام 2020 ، المسابقة التي تتوج السيد أولمبيا والسيدة أولمبيا كل عام ، حيث تعتبر أهم مسابقة في عالم كمال اجسام للمحترفين على مستوى العالم.

تقام مسابقة مستر اولمبيا عادة في منتصف العام في الصيف لكنها أجلت هذه السنة لآخر شهر بها في ديسمبر بسبب جائحة كورونا.

مستر أولمبيا حدث يصنع التاريخ ، وقد شارك فيه أمثال أرنولد شوارزنيجر ولو فيريغنو ، وساعدت في إطلاق حياتهم المهنية في التمثيل .

نتائج مستر أولمبيا الوزن المفتوح:

النتائج النهائية:

قريبا

الأربعة الأوائل في التحكيم السري:

سحق بيج رامي جميع باقي المنافسين في مستر اولمبيا 2020 بقسم التحكيم السري ، إذا ظهر بمستوى عالي جدا ليحظى بالمركز الأول بالتحكيم المسبق متفوقا على فيل هيث و براندون كوري و هادي شوبان.

اقرأ أيضاً

و التحكيم السري او الـ prejudging يعتبر أهم مرحلة بمستر أوليمبيا اذ تحدد بنسبة كبيرة البطل و الذي يعلن اسمه بعد العرض النهائي و الذي سيقام صباح الأحد.

هادي شوبان

فيل هيث

بيج رامي

براندون كاري

نتائج مستر أولمبيا فئة 212:

يمكن اعتبار قسم 212 هو الوزن الخفيف في كمال الأجسام. يتم إجراء المسابقات مثل القسم المفتوح. يتم تقديم الرياضيين كمجموعة وبشكل فردي. ستتم مقارنتها بعد ذلك بناءً على رأي القضاة .

يذكر أنه من فاز ببطولة مستر اولمبيا لهذا الوزن في العام الماضي النجم الليبي كمال الجرجاني.

النتائج النهائية لمستر اولمبيا 2020 وزن 212:

فاز الأميركي شون كلاريدا بلقب مستر اولمبيا 2020 لوزن 212 متفوقا على البطل الليبي كمال الجراجني الذي حل ثانيا.

1- شون كلاريدا ، 50000 دولار



2- كمال القرقني 20000 دولار

2- جورج بيترسون ، 10000 دولار

3 – ديريك لانسفورد 6000 دولار

4- احمد اشكناني 4000 دولار

نتائج الحكم المسبق (الجمعة 18 ديسمبر /كانون الاول):

النداء النهائي:

شون كلاريدا

جورج بيترسون

كمال القرقني

ديريك لونسفورد

جدول أحداث مسابقة مستر اولمبيا 2020:

مؤتمر أوليمبيا الصحفي (17 ديسمبر 2020 ، الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت الشرقي)

تعرف على الأولمبيين (17 ديسمبر 2020 ، الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي)

التحكيم المسبق فئة 212 يوم الجمعة (18 كانون الأول (ديسمبر) 2020 ، الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي)

نهائيات فئة 212 أولمبيا الجمعة (18 ديسمبر 2020 ، الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي)

السبت التحكيم المسبق الوزن الحر (19 ديسمبر 2020 ، 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي)

نهائيات أولمبيا السبت الوزن الحر (19 ديسمبر 2020 ، الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي)

ندوة أولمبيا سوبرستار (20 ديسمبر 2020 ، الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي)

يتأهل لاعبي كمال الأجسام المحترفين في العالم إلى مسابقة مستر اولمبيا بالفوز بالبطولات العالمية أو بطريقة جمع النقاط .

بدأت جائزة السيد أولمبيا بمفرده بمبلغ 1000 دولار في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وهي الآن 400 ألف دولار ، وهو ما حصل عليه الفائز براندون كاري العام الماضي.

توقعات الأوائل مستر أولمبيا 2020:

براندون كوري

براندون كوري

سنبدأ مع حامل اللقب. فاز كاري بـ مستر أولمبيا العام الماضي ، لكن لديه سبب يدفعه لتكرار كبطل. من العدل أن نقول إن قوة ميدان العام الماضي تضررت بغياب فيل هيث.

فيل هيث

بطل مستر اولمبيا 7 مرات فيل هيث

بعد عام واحد ، يعد Phil Heath أحد أهم الأحداث في مسابقة عام 2020. إنه يسعى للانضمام إلى روني كولمان ولي هاني بصفتهما الفائزين ثماني مرات فقط.

وليام بوناك

ويليم بوناك

كان ويليام بوناك الوصيف في أولمبيا العام الماضي وفاز أرنولد كلاسيك في مارس الماضي. إذا لم يكن الأمر يتعلق بعودة هيث وحقيقة أن جاكسون ، الذي يبلغ من العمر 51 عامًا في 25 نوفمبر 2020 ، يظهر في حالة أولية في كل مرة ، فمن المرجح أن يعتبر بوناك المنافس الأول.

هادي شوبان

كان الإيراني العام الماضي بطل الجمهور- وهي جائزة صوت عليها مشجعو أولمبيا شخصيًا – واحتلت المركز الثالث في أول ظهور له في أولمبيا.

كان لدى شوبان عام كامل للتحسين والاستعداد لمسابقة هذا العام. أثار تناسقه وعروضه التقديمية إعجاب الجماهير والقضاة على حد سواء.

لقد تقدم بالفعل على جاكسون في مسابقة العام الماضي. لسوء الحظ ، واجه Choopan مشكلات في الحصول على تأشيرة ، لذلك قد لا يصل إلى أورلاندو للمنافسة.

رولي وينكلار

رولي ونكلر

احتل رولي وينكلر الضخم المركز الخامس العام الماضي في بطولة اولمبيا والثالث في 2018.

عضلاته ثلاثية الرؤوس لا مثيل لها ، وكان يعمل على الحفاظ على السيطرة على خصره. لقد حافظ أيضًا على صحته أثناء التحضير لهذه المسابقة .

ممدوح السبيعى

البطل المصري ممدوح سبيعي الشهير بـ بيغ رامي

واجه بيج رامي مؤخرًا مشكلات صحية ، بما في ذلك الاختبارات الإيجابية لـ COVID-19 قبل أن يتنافس في إسبانيا في وقت سابق من هذا الموسم.

ومع ذلك ، فقد عُرض عليه دعوة خاصة إلى الأولمبيا وتم قبوله لذا سيكون المنافسة هذا العام.

حل بيغ رامي وصيفا في مستر أولمبيا 2017. تبرز عضلات الفخذ الأكبر من حياته في أي تشكيلة يتواجد فيها. كان لديه مشاكل في التناسق في الماضي ، لكنه قال إن هذا العام سيكون أفضل ظهور له حتى الآن.

هانتر لابرادا

يتطلع ابن أسطورة كمال الأجسام لي لابرادا إلى صنع إرثه الخاص بدءًا من أول ظهور له في أولمبيا هذا العام.

ظهر Hunter لأول مرة في Tampa Pro وفاز بالعرض.

يتميز هانتر بأكتاف عريضة ورباعية واسعة كاسحة .

اللاعبون المتأهلون لمستر اولمبيا 2020 فئة الوزن الحر:

ويليام بوناك (هولندا)

رافائيل برانداو (البرازيل)

ماكس تشارليز (الولايات المتحدة الأمريكية)

هادي شوبان (إيران)

براندون كاري (الولايات المتحدة الأمريكية)

ناثان ديشا (المملكة المتحدة)

ممدوح السبيعي (مصر)

ريغان غرايمز (كندا)

فيل هيث (الولايات المتحدة الأمريكية)

جيمس هولينجشيد (المملكة المتحدة)

ديكستر جاكسون (الولايات المتحدة الأمريكية)

هانتر لابرادا (الولايات المتحدة الأمريكية)

سيونغ شول لي (كوريا الجنوبية)

سيدريك ماكميلان (الولايات المتحدة الأمريكية)

خوان موريل (الولايات المتحدة الأمريكية)

لوكاس أوسلو ديل (جمهورية التشيك)

جاستن لويس رودريغيز (الولايات المتحدة الأمريكية)

أنطوان فيلانت (كندا)

إيان فاليار (كندا)

أكيم ويليامز (الولايات المتحدة الأمريكية)

رولي وينكلار (كوراساو)

المتأهلون لمستر اولمبيا 212:

المجموعة الأولى

احمد اشكناني # 1

ديريك لونسفورد ، رقم 12

شون كلاريدا ، رقم 3

كمال القرقني # 17

جورج بيترسون ، رقم 15

أنجيل فرياس ، رقم 4

المجموعة الثانية

جايسون لوي ، رقم 11

ديفيد هنري ، رقم 5

دكتريك لويس ، رقم 10

أوليه كريفي ، رقم 9

ديريك اوسلان ، رقم 14

جاي سيستيرنينو ، رقم 2

جون جيويت ، رقم 6

المجموعة الثالثة

إيرول مور ، رقم 13

سيونغهوان كيم ، رقم 8

هيديتادا ياماغيشي ، رقم 16

جونهو كيم ، رقم 7

المجموعة الرابعة

دكتريك لويس ، رقم 10

احمد اشكناني # 1

أوليه كريفي ، رقم 9

ديريك لانسفورد ، رقم 12

أنجيل فرياس ، رقم 4

ديريك اوسلان ، رقم 14

المجموعة الخامسة

جورج بيترسون ، رقم 15

شون كلاريدا ، رقم 3

كمال القرقني # 17

ديريك لانسفورد ، رقم 12