شاهد: فتاة تصدم الأطباء بالعزف على البيانو خلال إجراءاها عملية في الدماغ

تداولت وسائل إعلام هندية مقطع فيديو لفتاة تخضع لعملية جراحية في الدماغ، تُدعى سوميا وتبلغ تسع سنوات من العمر، حيث تفاجأ الاطباء من إقدام الفتاة على عزف البيانو خلال إجراء العملية التي استمرت أكثر من 6 ساعات.

وتظهر سوميا البالغة من العمر 9 سنوات وهي بكامل وعيها خلال عملية استئصال ورم خبيث من الدماغ، بينما كانت مستيقظة تماماً وتلعب ألعاباً الكترونية وتعزف على البيانو.

وبدت الفتاة الهندية وهي بكامل وعيها أثناء العملية الجراحية في مستشفى بيرلا في مدينة جواليور الهندية، كما تُظهر الكاميرا الأطباء الذين يجرون عملية في دماغ الفتاة.

جراح الأعصاب أبهيشيك تشوهان أحد أعضاء الفريق الطبّي الذي أجرى العملية، قال: "كانت العملية حاسمة وخطيرة والمعروف أنه يمكننا إجراء عملية جراحية للمريض بنجاح باستخدام الآلة الموسيقية لتشتيت عقل المريض لذلك قمنا بالأمر عينه مع الفتاة وهي بخير الآن".

يشار إلى أن الأطباء استخدموا البنج الموضعي في جزء من رأس الفتاة الذي تتم فيه إزالة الورم، حيث أكد الأطباء أن ذلك تم بهدف ابقاءها مستيقظة لتجنّب خطر إتلاف الأعصاب الأخرى في دماغها.