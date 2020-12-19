صورة: تطورات صادمة في قضية قتل عبير بيبرس زوجها

كشفت خادمة الممثلة عبير بيبرس، اليوم السبت 19 ديسمبر، عن تطورات صادمة حول جريمة قتل الممثلة بيبرس زوجها داخل منزلهما بمنطقة البساتين في شهر مايو الماضي، عن مفاجآت جديدة في القضية.

وقالت الخادمة إن يوم الحادث نشبت مشاجرة بين المتهمة وزوجها عمرو سيد عبدالله، صاحب شركة، مشيرة إلى أن هناك خلافات سابقة بينهما بعد أن اتفقا على الطلاق ورفض الزوج دفع لها كافة مستحقاتها.

وأضافت الخادمة الشاهدة في التحقيقات أنها دخلت المطبخ لاستكمال مهام عملها ولم تتخيل أن المشادات تصل فيما بينهما إلى القتل، مشيرة إلى أنها سمعت صوت المتهمة عبير بيبرس تصرخ فخرجت ووجدت الزوج ملقى على الأرض والدم في كل "حتة"، والمتهمة كانت تصرخ وماسكة زجاجة رقبتها مكسورة ومليانة دم، وبعدها حضرت سيارة الإسعاف وسيارة الشرطة.

وكان قسم شرطة مباحث البساتين، تلقى بلاغًا من والد المجني عليه بمقتل نجله "عمرو. س"، واتهم زوجة نجله عبير بيبرس وهبة نجيب زكي، الشهيرة بـ"عبير بيبرس" 35 سنة، ممثلة، بقتله، انتقل ضابط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وأضاف والد المجني عليه أنه تلقى مكالمة تليفونية من الزوجة المتهمة تخبره بوفاة نجله، وبوصوله وفحص جثته تبين أن بصدره جرح غائر بعمق 7سم، واتهموها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجني عليه.





وأكد والد المجني عليه أمام جهات التحقيق أن سبب الخلافات بين ابنه وعبير بيبرس أنها طلبت الطلاق والحصول مليون جنيه قيمة مؤخر الصداق، وبمواجهة المتهمة أنكرت أنها قتلت زوجها مع سبق الإصرار والترصد، وأن يوم الحادث نشبت بينهما مشاجرة بسبب طلبها الطلاق ورفضه منحها كافة حقوقها، مؤكدة أنه تعدى عليها بالضرب ولم تجد أمامها إلا زجاجة فارغة فقامت بكسرها وتسديدها في صدره مما تسبب في وفاته. وفق موقع "المصري اليوم"

واجهت النيابة العامة المتهمة بالصور الموجودة على هاتفها المحمول، ومن بينهم صورة لها مع زوجها بعد ارتكاب الجريمة، مؤكدة أنها التقطت تلك الصورة لكونها لم تصدق أنه مات.