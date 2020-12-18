الاكثر متابعة اليوم - نضال الأحمدية: هيفا وهبي انتقامية!

يوم السبت صباحًا نعرض على الحلقة التي كشفت فيها الزميلة نضال_الأحمدية أسرارًا حول قضية الفنانة اللبنانية هيفاء_وهبي وابنتها زينب.

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تحدّثت الزميلة عن أسرار مهمة لأول مرة، تُظهر براءة هيفاء من تخليها عن ابنتها ومن قضية الدعارة في العام ١٩٩٦ ومن لفّقها ضدها.

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كما تحدثت أيضاً في الفيديو أعلاه، عن شخصية هيفا، وقالت: (شخصية انتقامية من الدرجة الأولى، غضوبة، بتعمل تصريح وبترجع بدا تصححه وهيدا حصل معي، عملت معي تصريح وطلبت مني صححه لأن خافت يهجموا عليها).

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تابعت: (هيدي هي شخصيتها عم قلكون معلومات، هي طيبة وشريرة الاتنين معاً، هي بحقيقتها طيبة كتير بس تدق بجرح من جروحها بيطلع الشر تبعها).