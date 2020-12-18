تراند اليوم : ترامب يتعهد باتفاق تجاري "عظيم" مع بريطانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن بإمكان الولايات المتحدة وبريطانيا التوصل لاتفاق تجاري "عظيم" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في تغير مفاجئ عن تصريحات أدلى بها قبل ساعات قال فيها إن استراتيجيتها ستقضي على أي فرصة لإبرام اتفاق كهذا.

وتسبب ترامب في صدمة للمؤسسة السياسية في بريطانيا عندما انتقد خطط ماي التي تتركز على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بلادها من التكتل في مارس آذار المقبل.

وفي مقابلة صحفية نُشرت قبل ساعات فقط من محادثاته مع ماي قال ترامب إن استراتيجيتها "ستقتل" أي فرصة لإبرام اتفاق تجاري وقال إنها لم تستمع لنصيحته بشأن كيفية التفاوض مع الاتحاد الأوروبي.

وتابع قائلا "أيا كان ما تفعلونه فلا بأس به، لكن عليكم أن تضمنوا فقط إمكانية التجارة معا، هذا كل ما يهم. الولايات المتحدة تتطلع لإبرام اتفاق تجاري ثنائي عظيم مع المملكة المتحدة. هذه فرصة مدهشة لبلدينا وسوف نستغلها بالكامل".

وتابعت قائلة "اتفاق تشيكرز الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي يتيح الآلية المناسبة لدونالد ولي للسعي من أجل إبرام اتفاق طموح يفيد البلدين واقتصادهما".

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وتوجه ترامب بعد ذلك جوا إلى اسكتلندا التي سيقيم فيها في مجمع (ترامب تيرنبري) للجولف حتى يوم الأحد ويتوجه منها إلى هلسنكي لمقابلة بوتن.