تراند اليوم : "مفاجأة جديدة" لترامب بقضية لم شمل المهاجرين

أمر قاض أميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، بتمويل تكاليف لم شمل المهاجرين مع أبنائهم بعد أن فصلهم مسؤولون عند الحدود الأميركية المكسيكية.

وقال القاضي دانا سابراو خلال جلسة في سان دييغو: "ليس منطقيا قيام أي من الآباء الذين تم فصلهم بدفع أي شيء".

وكان سابراو قد أمر في يونيو، بلم شمل الأطفال بحلول 26 يوليو، ولم تستطع الإدارة الأميركية الوفاء بموعد نهائي الأسبوع الماضي للم شمل الأطفال الأصغر سنا مع آبائهم.

وتأتي هذه القضية من دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وقال محاموهم خلال جلسة، الجمعة، إن مسؤولي الهجرة أبلغوا المهاجرين الآباء بضرورة دفع تكاليف لم شملهم مع أولادهم.

وأشارت وثائق للمحكمة من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إلى أن مسؤولي الهجرة طلبوا بشكل مبدئي من أحد الآباء دفع 1900 دولار ليتم لم شمله مع ابنه.

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وتعمل الإدارة الأميركية على لم شمل نحو ألفي طفل مع آبائهم، الذين اعتُقلوا وتم فصلهم عن أبنائهم في إطار سياسة ترامب التي تقضي "بعدم التسامح مطلقا" لردع ما وصفه بالهجرة غير الشرعية.