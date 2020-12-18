تراند اليوم : تفسير حلم الخاتم الذهب ! !

الخاتم الذهب في المنام وما يحمل من أمور سواء أكانت خير أم شر للإنسان الحالم، إنّ إبن سيرين فسّر حلم الذهب بتفسير يختلِف عن تفسير النابلسي،تفسير حلم وهذا الأمر يعود لجوانب وتفاصيل الحلم عند الإثنين، فهذا الحلم من الأحلام التي تحمل الكثير من الأمور التي فيها خيرًا كثيرًا للإنسان الحالم كأن ينال سلطان أو مال أو مُلك، وأحيانًا يُمكن أن يكون فيه بعض الأمور السيئة التي تحمل الشر، فابن سيرين فسر هذا الحلم بشكل كامل ونحن سوف نسرده لكم في مقالنا، فما هو تفسير حلم الخاتم الذهب في المنام .

تفسير حلم الخاتم الذهب في المنام

فسّر إبن سيرين حلم الخاتم في المَنام بالعديد من التفسيرات التي حمَلت عدّة دلالات ومعاني ومن أهمّ هَذه التفاسير والدلالات التي شرح فيها ابن سيرين حلم الخاتم الذهب ما يلي:

الخاتم فدال على ما يملكه ويقدر عليه ، فمن أعطي خاتماً أو اشتراه أو وهب له نال سلطانا أو ملك ملكا إن كان من أهله ، لأن ملك سليمان عليه السلام كان في خاتمه ، وأيضاً فإنه مما تطبع به الملوك كتبها والأشراف خزائنها .

وقد يكون من الملك دارا يسكنها ويدخلها أو يملكها ، وفصه باباها ، وقد يكون فصه وجهها.

وقد يكون امرأة يتزوجها فيملك عصمتها ويفتض خاتمها أو يولج أصبح بطنه فيها.

ويكون فصه وجهها وقد يكون أخذ الخاتم من الله عز وجل للزاهد العابد أمانا من الله تعالى من السوء عند تمام الخاتمة ، وأخذه من النبي ، صلى الله عليه وسلم ،أو من العالم بشارة بنيل العلم ، وكل هذا ما كان الخاتم فضة .

وأما إن كان ذهبا فلا خير فيه ، وكذلك إن كان حديدا لأنه حلية أهل النار ، أو نحاسا لما في اسمه من لفظ نحس ، وما يصنع منها خواتيم الجن ، ونعوذ بالله من الشر كله.

وقيل : الخاتم يدل أيضا على الوالد والمرأة أو شراء جارية أو دار أو دابة أو مال أو لولاية ، وإن كان من ذهب فهو للرجل ذل ،

وقيل : من رأى أنه لابس خاتم من حديد فإنه يدل على خير يناله بعد تعب ، وإن كان من ذهب وله فص فإنه جد .

والخواتم المفرغة المصمتة هي أبدا خير . والمنفوخة التي في داخلها حشو تدل على اغتيال ومكر لأن فيها شيئا خفيا ، أو تدل على رجاء لشيء عظيم ومنافع كثيرة لأن عظمها أكبر من وزنها.

وضيق الخاتم يدل على الراِحة والفرج. ومنِ استعار خاتماً فإنّه يملك شيئاً لا بقاء له، ومن أصاب خاتماً منموشاً فإنّه يملك شيئاً لم يملكه قط، مثل دار أو دابة أو امرأة جارية أو ولد. وإن رأى خواتيم تباع في السوق، فهو بيع أملاك رؤساء الناس. فإن رأى السماء تمطر خواتيم فإنه يولد في تلك السنة بنون. والخاتم للعرب امرأة، وخاتم الذهب قيل هو امرأة قد ذهب مالها.

ومن تختم بخاتم في خنصره ثم نزعه عنها وأدخله في غيره فإنه يقود على امرأته ويدعو إلى الفساد، وإن رأى أن خاتمه الذي كان في خنصره مرة في بنصره ومرة في الوسطى من غير أن حوله فإنّ امرأته تخونه. ومن باع خاتمه بدراهم أو دقيق أو سمسم فإنّه يفارق امرأته بكلام حسن أو مال.

تفسير الذهب في المنام

الذهب في المنام لا يُحبّذ تأويله نظرًا لكراهة لفظِه وصفرة لونه، الأمر الذي يمكن أن يدل على الحزن والغُرم والمال فما هُو تفسير الذهب في المنام.