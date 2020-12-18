تراند اليوم : جدول مباريات كاس العالم : جدول كاس العالم 2018 : جدول مباريات كاس العالم 2018 جدول مباريات كأس العالم

روسيا - السعودية لوزنيكي - موسكو الخميس 14 يونيو 2018 ميلادياً،1 شوال 1439 هجرياً،17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية مصر - أوروجواي إيكاتيرينبرج آرينا الجمعة 15 يونيو 2018 ميلادياً،2 شوال 1439 هجرياً،14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية المغرب - إيران سانت بطرسبرج الجمعة 15 يونيو 2018 ميلادياً،2 شوال 1439 هجرياً،17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية البرتغال - إسبانيا استاد فيشت - سوتشي الجمعة 15 يونيو 2018 ميلادياً،2 شوال 1439 هجرياً،20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية فرنسا - أستراليا سانت بطرسبرج السبت 16 يونيو 2018 ميلادياً،3 شوال 1439 هجرياً،12:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت السعودية الأرجنتين - آيسلندا كازان السبت 16 يونيو 2018 ميلادياً،3 شوال 1439 هجرياً،15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية بيرو - الدنمارك موردوفيا آرينا - سارانسك السبت 16 يونيو 2018 ميلادياً،3 شوال 1439 هجرياً،18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية كرواتيا - نيجيريا كالينينجراد السبت 16 يونيو 2018 ميلادياً،3 شوال 1439 هجرياً،21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية كوستاريكا - صربيا سامارا آرينا الأحد 17 يونيو 2018 ميلادياً،4 شوال 1439 هجرياً،14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية ألمانيا - المكسيك لوزنيكي - موسكو الأحد 17 يونيو 2018 ميلادياً،4 شوال 1439 هجرياً،17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية البرازيل - سويسرا روستوف آرينا الأحد 17 يونيو 2018 ميلادياً،4 شوال 1439 هجرياً،20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية السويد - كوريا الجنوبية نيجني نوفجورود الإثنين 18 يونيو 2018 ميلادياً،5 شوال 1439 هجرياً،14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية بلجيكا - بنما استاد فيشت - سوتشي الإثنين 18 يونيو 2018 ميلادياً،5 شوال 1439 هجرياً،17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية تونس - إنجلترا فولجوجراد آرينا الإثنين 18 يونيو 2018 ميلادياً،5 شوال 1439 هجرياً،20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية كولومبيا - اليابان موردوفيا آرينا - سارانسك الثلاثاء 19 يونيو 2018 ميلادياً،6 شوال 1439 هجرياً،14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية بولندا - السنغال استاد سبارتاك - موسكو الثلاثاء 19 يونيو 2018 ميلادياً،6 شوال 1439 هجرياً،17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية روسيا - مصر

سانت بطرسبرج

الثلاثاء 19 يونيو 2018 ميلادياً،6 شوال 1439 هجرياً،20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية البرتغال - المغرب لوزنيكي - موسكو الأربعاء 20 يونيو 2018 ميلادياً،7 شوال 1439 هجرياً،14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية أوروجواي - السعودية روستوف آرينا الأربعاء 20 يونيو 2018 ميلادياً،7 شوال 1439 هجرياً،17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية إيران - إسبانيا كازان آرينا الأربعاء 20 يونيو 2018 ميلادياً،7 شوال 1439 هجرياً،20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية الدنمارك - أستراليا سامارا آرينا الخميس 21 يونيو 2018 ميلادياً،8 شوال 1439 هجرياً،14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية فرنسا - بيرو إيكاتيرينبرج آرينا الخميس 21 يونيو 2018 ميلادياً،8 شوال 1439 هجرياً،17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية الأرجنتين - كرواتيا نيجني نوفجورود الخميس 21 يونيو 2018 ميلادياً،8 شوال 1439 هجرياً،20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية البرازيل - كوستاريكا سانت بطرسبرج الجمعة 22 يونيو 2018 ميلادياً،9 شوال 1439 هجرياً،14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية نيجيريا - آيسلندا فولجوجراد آرينا الجمعة 22 يونيو 2018 ميلادياً،9 شوال 1439 هجرياً،17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية صربيا - سويسرا كالينينجراد الجمعة 22 يونيو 2018 ميلادياً،9 شوال 1439 هجرياً،20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية بلجيكا - تونس استاد سبارتاك - موسكو السبت 23 يونيو 2018 ميلادياً،10 شوال 1439 هجرياً،14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية كوريا الجنوبية - المكسيك روستوف آرينا السبت 23 يونيو 2018 ميلادياً،10 شوال 1439 هجرياً،17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية ألمانيا - السويد استاد فيشت - سوتشي السبت 23 يونيو 2018 ميلادياً،10 شوال 1439 هجرياً،20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية إنجلترا - بنما نيجني نوفجورود الأحد 24 يونيو 2018 ميلادياً،11 شوال 1439 هجرياً،14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت السعودية اليابان - السنغال إيكاتيرينبرج آرينا الأحد 24 يونيو 2018 ميلادياً،11 شوال 1439 هجرياً،17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية بولندا - كولومبيا كازان آرينا الأحد 24 يونيو 2018 ميلادياً،11 شوال 1439 هجرياً،20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية أوروجواي - روسيا سامارا آرينا الإثنين 25 يونيو 2018 ميلادياً،12 شوال 1439 هجرياً،16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية السعودية - مصر فولجوجراد آرينا الإثنين 25 يونيو 2018 ميلادياً،12 شوال 1439 هجرياً،16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية إيران - البرتغال موردوفيا آرينا - سارانسك الإثنين 25 يونيو 2018 ميلادياً،12 شوال 1439 هجرياً،20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية إسبانيا - المغرب

كالينينجراد

الإثنين 25 يونيو 2018 ميلادياً،12 شوال 1439 هجرياً،20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية الدنمارك - فرنسا

لوزنيكي - موسكو

الثلاثاء 26 يونيو 2018 ميلادياً،13 شوال 1439 هجرياً،16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية أستراليا - بيرو استاد فيشت - سوتشي الثلاثاء 26 يونيو 2018 ميلادياً،13 شوال 1439 هجرياً،16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية نيجيريا - الأرجنتين سانت بطرسبرج الثلاثاء 26 يونيو 2018 ميلادياً،13 شوال 1439 هجرياً،20:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية آيسلندا - كرواتيا روستوف آرينا الثلاثاء 26 يونيو 2018 ميلادياً،13 شوال 1439 هجرياً،20:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية المكسيك - السويد إيكاتيرينبرج آرينا الأربعاء 27 يونيو 2018 ميلادياً،14 شوال 1439 هجرياً،16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية كوريا الجنوبية - ألمانيا كازان آرينا الأربعاء 27 يونيو 2018 ميلادياً،14 شوال 1439 هجرياً،16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية صربيا - البرازيل استاد سبارتاك - موسكو الأربعاء 27 يونيو 2018 ميلادياً،14 شوال 1439 هجرياً،20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية سويسرا - كوستا نيجني نوفجورود الأربعاء 27 يونيو 2018 ميلادياً،14 شوال 1439 هجرياً،20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية اليابان - بولندا فولجوجراد آرينا الخميس 28 يونيو 2018 ميلادياً،15 شوال 1439 هجرياً،16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية السنغال - كولومبيا سامارا آرينا الخميس 28 يونيو 2018 ميلادياً،15 شوال 1439 هجرياً،16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية بنما - تونس موردوفيا - سارانسك الخميس 28 يونيو 2018 ميلادياً،15 شوال 1439 هجرياً،20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية إنجلترا - بلجيكا كالينينجراد الخميس 28 يونيو 2018 ميلادياً،15 شوال 1439 هجرياً،20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية