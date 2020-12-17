تراند اليوم : بث مباشر حفل the best .. بث مباشر حفل الفيفا 2020 مشاهدة بث حفل the best أونلاين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم غدًا، الخميس، نحو حفل جوائز ذا بيست أو الأفضل لعام 2020 التي تنظم سنويًا بالإشراف من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تغطية مباشرة لحظة بلحظة لحفل جوائز الفيفا الأفضل 2020