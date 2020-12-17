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تراند اليوم : بث مباشر حفل the best .. بث مباشر حفل الفيفا 2020 مشاهدة بث حفل the best أونلاين

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم غدًا، الخميس، نحو حفل جوائز ذا بيست أو الأفضل لعام 2020 التي تنظم سنويًا بالإشراف من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تغطية مباشرة لحظة بلحظة لحفل جوائز الفيفا الأفضل 2020

الجائزة الفائز
جائزة بوشكاش لأفضل هدف هيونج مين سون
أفضل مدرب يورجن كلوب
جائزة أفضل جمهور  
أفضل حارسة مرمى سارة بوهدي
جائزة الروح  
تشكيل العام للسيدات  
أفضل حارس مرمى مانويل نوير
أفضل مدربة فريق سيدات سارينا فيجمان
فريق فيفبرو لأفضل 11 لاعبًا  
أفضل لاعب  
أفضل لاعبة  
الكلمات الدلائليه
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