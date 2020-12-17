تراند اليوم : توقعات ماغي فرح 2021

ننشر لكم توقعات ماغي فرح 2021 ، ما هي توقعات ماغي فرح في بداية العام الجديد 2021، ماذا سيحدث في العالم على بداية عام 2021 فقد شهد العالم في العام السابق العديد من العقبات ومن أهمها فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به الملايين من السكان حول العالم، ومات به الآلاف، كما عمت الحروب والمجاعات بعض بلدان الشرق الأوسط كاليمن، وإنتخبت الولايات المتحدة الأمريكية رئيسها الجديد جو بايدن، وحدثت العديد من التغييرات في العالم، فهل عام 2021 سيكون أفضل أم أسوأ من العام السابق ومن هي الأبراج الأكثر حظاً ومن الأبراج التي سوف تشهد مشاكل وعقبات، عالمة الفلك والأبراج الشهيرة ماغي فرح سوف تخبرنا بتوقعاتها لعام 2021 حيث نشرت كتابها تحولات كبرى ومعالجات شاقة، وتقول ماغي فرح في كتابها أن سنة 2021 ستكون أشد وأصعب من السنين السابقة ولكن ليس أصعب من عام 2020، من الجدير بالذكر أن الطبيعي حدوث كوارث طبيعية خلال العام ولكنها لعام 2021 سوف تكون شديدة وسوف تتأزم الأوضاع حيث وصفت ماغي فرح عام 2021 بعام المخاطر والأهوال والحوادث المأساوية، كما سوف تنشب الخلافات الساسية بين عدة أطراف وعلى وجه الخصوص الشرق الأوسط وسوف تقع الصدامات الداخلية والخارجية.

توقعات ماغي فرح برج الحمل 2021:

انفراجات هامة مراحل ثلاث سيمر بها مولود برج الحمل، تبدأ المرحلة الأولى من كانون الثاني/ يناير وتنتهي بحزيران/ يونيو تشهد حياته فيها تغيرات مفاجئة وتحديات وصعوبات كبيرة. أما المرحلة الثانية فتبدأ من حزيران/ يونيو وتنتهي بتشرين الأول/ أكتوبر يحصد من خلالها ثمرة جهوده وأتعابه، كما تعده هذه المرحلة بمجموعة من المفاجآت السارة على المدى الطويل. المرحلة الثالثة تبدأ في تشرين الأول/ أوكتوبر شهر الانتصارات والتطورات والآمال والتفاؤل لتعوض عليه السنوات القاسية التي مر بها. خلال المراحل الثلاث، سيتعرف على أشخاص جدد ويفارق معارف وأصدقاء كثر وقد يفقد عمله لكنه سيجد ربحه ودخله المالي من خلال عمله الجديد بالعقارات والاستثمارات وسينجح بذلك أيما نجاح. يجتاح قلبه حب قوي ولا خيار له سوى الارتباط الجدي وإلا فسوف يعاني من شدة الشوق والوجد إن كظم حبه وكبح عواطفه.

توقعات ماغي فرح برج الثور 2021:

يعتبر برج الثور من اكثر الابراج حظاً 2021 فهو عام واعد بالأعمال الناجحة والحظوظ الوافرة، فعمله بالاستثمارات أو المشاريع أو التجارة سيجعل منه شخصاً مهماً. جميع الظروف ستكون مواتية وتهب الرياح كما تشتهي سفنه فيحقق أرباحاً تفوق توقعاته أو يعتلي مركزاً عالياً. عام من الانتصارات على جميع الأصعدة، ينتظر توقيع عقد أو إتمام صفقة مع هيئة أو مؤسسة خارجية. يمده شهر شباط/ فبراير بالدعم ويشحنه بالطاقة الإيجابية ويبدأ بجني ثمار أتعابه. يتراجع حماسه بين شهري تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر وتبدأ موجات من الغضب تسيطر عليه ويشهد انقلابات وثورات تغير حياته وتقلبها رأساً على عقب. يشعر بداية العام أنه عام ثقيل على قلبه بسبب عدم استقراره مع الشريك وعدم الشعور بالراحة بقربه، كل هذا سيتلاشى بمنتصف العام ويعود قلبه للخفقان من جديد من أجل من يحب.

توقعات ماغي فرح برج الجوزاء 2021:

يبدأ مولود الجوزاء بشق طريقه بنفسه بعد سنوات من العجاف والضيق والعسر والحظوظ المتعثرة. تبدأ موجة من الانفراجات واليسر والتوسع خلال الأشهر الأولى، وتزداد حظوظه الجيدة في حزيران/ يونيو وتشرق الشمس على أيامه من جديد ويحقق أحلامه وينال مراده ومبتغاه. يبدو في ابراج 2021 بأنه سيبدو عام 2021 عاماً استثنائياً لبرج الجوزاء ، فتتاح أمامه فرص ذهبية وتنتظره مفاجآت تسعد قلبه ويعيش حياة مستقرة وهادئة وتصبح تصرفاته حكيمة. يستمر نجاحه في العمل وحصد الأرباح حتى نهاية العام. يشعر بالملل لبعد الشريك عنه فلا طاقة له على احتمال غيابه، يعود فيلتقي به من جديد ويجددان معاً عهد الوفاء والإخلاص.

توقعات ماغي فرح برج السرطان 2021:

عام غير عادي بالنسبة لمولود برج السرطان، يقف فيه على مفترق طرق مفصلية، لكنه يعرف ماذا يريد فيحدد خياراته ويمشي بالطريق السليم. هو أيضاً عام تكثر فيه التناقضات، فتارة تدعمه الكواكب بالحظوظ الوافرة السعيدة، وتارة أخرى تتخلى عنه وتعاكسه وترميه للمجهول. بعض المفاجآت المفرحة على الصعيد الشخصي والعائلي والمهني. تبدأ الأرباح والإيرادات المالية تنهمر عليه بشكل تدريجي من بداية العام حتى حزيران/ يونيو، ولكن سرعان ما تبدأ الأرباح بالتراجع في فصل الصيف، تعود إليه حظوظه الجيدة في العمل في تشرين الأول/ أوكتوبر فيكون الخريف عليه برداً وسلاماً. بعد فترة من الفتور العاطفي يعمل على إنهاء علاقاته العاطفية الفاشلة بعد أن يطرق بابه حب كبير، يستقر على شريك يجمعهما الزواج إن كان عازباً، أما إن كان متزوجاً فلن يملأ قلبه غير زوجه.

توقعات ماغي فرح برج الأسد 2021:

هو عام مليء بالأحداث المفرحة والمفاجآت السارة والأوضاع الجيدة على مختلف المستويات. ينتظره تغييراً جذرياً في العمل أو أن ينتقل من مكان عمله لجهة أخرى خلال الأشهر الأولى القليلة من العام. بعض القرارات الهامة سيتخذها سواء على الصعيد الشخصي أو المهني. أما عندما يحل حزيران/ يونيو ولغاية آب/ أغسطس، فسوف تبدأ حظوظه بالتفاعل معه وتنهال عليه العروض السخية الاستثنائية منها السفر إلى خارج البلاد. هناك من يحيك له المؤامرات وينصب شباكه ليوقعه فيها في الأشهر الأخيرة، لذا ينصحه الفلك بأن يكون حذراً ويقظاً ومستعداً للمواجهة والتحدي. تغييرات وتطورات كثيرة تطال قلبه، بعض الخلافات والمشاحنات مع الشريك سرعان ما تتلاشى وتختفي إن حكّم عقله. يفتقر إلى التروي والتأني باتخاذ القرارات، فقراراته سريعة خاصة عندما يقرر إقامة علاقات عاطفية قد يندم عليها لاحقاً.

توقعات ماغي فرح برج العذراء 2021:

يتلقى مولود برج العذراء دعماً كبيراً من الكواكب خاصة من “جوبيتير” خلال النصف الأول من العام، حيث يعمل على أن يكون عاماً حافلاً بالتأثيرات الإيجابية. تبدأ الأشهر الأولى باعتلائه منصباً رفيعاً أو يتلقى ترقية جيدة. يحقق نجاحاً كبيراً في العمل يكسب منه أرباحاً غير متوقعة ويعمل على توسيع عمله أو تجارته، يتحفل بهذا الحدث الجلل خلال الربع الثاني من العام. يميل إلى المجهول ويعشق المغامرات ويهوى التحديات. تتغير حياته وتنقلب رأساً على عقب بعد إقامته علاقة عاطفية تجعله يقع أسيراً للحب بين شهري حزيران/ يونيو وتشرين الأول/ أوكتوبر ليعيش معها مغامرات رائعة تنتهي بعقد القران إن كان عازباً. أما إن كان متزوجاً، فتميل حياته إلى الراحة والاستقرار.

توقعات ماغي فرح برج الميزان 2021:

تهب الرياح كما يحب هو وتشتهي سفنه، فيعمل على حل خلافاته ويطوي صفحة مزعجة من حياته ويبدأ من جديد. بعض الضغوط تظهر خلال الربع الأول من العام تضع العراقيل أمام نجاحه وتقدمه خاصة في العمل، إلا أنه سيجتازها جميعاً ويتخطاها بقوة وإصرار وسيكتب له النجاح لتكون نهاية العام نهاية مفرحة ومزدهرة. سيرافقه الحظ السيئ لفترة قصيرة تجعله يتعرض لخسارة غير متوقعة لكنها ستجعله أقوى. يتوقع برجه أن يكون زواجه خلال عام 2021 بعد علاقة عاطفية رائعة. تزداد شعبيته ويسطع نجمه بين شهري نيسان/ أبريل وآب/ أغسطس ويتلقى أخباراً تفرح قلبه وتسعد حياته.

توقعات ماغي فرح برج العقرب 2021:

تتغير المعطيات وتدور الأحداث ويمر بمحطات ومراحل كثيرة تبدو الإيجابيات فيها أكثر بكثير من السلبيات من بداية العام. الكثير من الأبواب ستفتح أمامه على مصراعيها على جميع الأصعدة الشخصي، المالي، المهني والاجتماعي. إلا أنه يتوجب عليه أخذ الحيطة والحذر في تشرين الأول/ أوكتوبر حتى نهاية العام لأنه سيقف أمام مفترق طرق تكون فيها المنعطفات كثيرة وقاسية فيكون الاختيار صعباً عليه. تعود الحظوظ الجيدة للوقوف إلى جانبه من جديد فتعمل على تغيير مراحل حياته نحو الأفضل. يعده الفلك بزواجه أو زواج أحد المعارف والمقربين، أو بطلاق وانفصال لا قدر الله.

توقعات ماغي فرح برج القوس 2021:

يمكن تسميته بعام الاستقرار والثبات والأحداث المتنوعة، تحدث تغييرات مفصلية في حياة مولود برج القوس وعدة مشاريع واستثمارات تبصر النور وتلوح الانتصارات في الأفق فيسحق جميع منافسيه وخصومه. إن كان يعاني من مرض ما، فسوف يشفى بإذن الله خلال شهر حزيران/ يونيو. يبدأ العام بفرص جيدة حتى حزيران/ يونيو، ثم يتابع عامه بمنحه فرصاً استثنائية كعقد عمل أو شراكة أو استثمار جديد. أما النصف الثاني من العام فيحذره الفلك من إعطائه الثقة المطلقة لأي كان. يخبئ له القدر حباً جديداً صادقاً وكبيراً، إن كان عازباً سينتهي بالزواج. أما المتزوج فتشهد حياته أماناً واستقراراً في فصلي الربيع والصيف.

توقعات ماغي فرح برج الجدي 2021:

مراحل كثيرة وتناقضات غريبة وأمور خارجة عن المألوف سيشهدها مولود برج الجدي في عام 2021. تبدأ الحظوظ الجيدة بالدخول إلى حياته مطلع العام وتستمر بالعبور لمنتصفه، بعض الأشخاص يترقبونك ويصطادون أخطاءك فاحذر منهم وكن أكثر يقظة وتنبهاً. التسرع والمبالغة من طباعك وما عليك سوى التحلي بالصبر والاستماع إلى النصح والرشد كي لا تقع بالخطأ مرتين. يزدهر عملك بشكل ملحوظ ويزداد مدخولك الشهري باستمرار، هذا لا يعني عدم تسلل بعض المشاكل إلى حياتك العملية. بعد أن مر عليك عامان من التوتر والارتباك والقلق على الصعيد العاطفي، سيحالفك الحظ ويقف إلى جانبك مجدداً ويساعدك بإيجاد ضالتك إما في العمل أو أثناء سفرك بين شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر من عام 2021.

توقعات ماغي فرح برج الدلو 2021:

وكأنه عام التجارب والامتحانات والحظوظ الصعبة، إلا أن التناغم والأجواء الجميلة لن تتخلى عن مولود برج الدلو حيث يتجول في مراحل مختلفة ثم يرسو على الأفضل والأحسن بخطوات ثابتة وواثقة. بعض المشاحنات مع زملائه في العمل في النصف الثاني من العام، لكنها لن تدوم طويلاً وتعود الأمور كما هي عليه في السابق. يعود الصيف إليه محملاً بالسعادة والبهجة والمفاجآت السارة التي تثلج صدره. تزول خلافاته ويتخطى العقبات والعراقيل ويدخل إلى عالم الحب والرومانسية منتصف كانون الثاني/ يناير ليجد شريكه متربعاً على عرش قلبه، تكون نهاية علاقته بالشريك الزواج وإنجاب طفل يسر خاطره ويسعد قلبه.

توقعات ماغي فرح برج الحوت 2021:

عام من التغيرات والتطورات، تحولات وانعطافات كثيرة يشهدها مولود برج الحوت عام 2021. يبدأ عامه بالمغامرات والمجازفات فيقف عند مفترق طرق محتار بنفسه أي طريق يختار فجميع الطرق بنظره مجهولة. يتخذ قرارات جريئة ومفصلية خاصة على الصعيدين الشخصي والمهني وتعتبر قراراته جيدة لوقوف الحظوظ الجيدة إلى جانبه فيحقق أهدافه المنشودة ويصل إلى مآربه ومبتغاه. يكسب أموالاً ويصيب ربحاً مرضياً ويتقدم بخطوات سريعة ويحقق إنجازات كبيرة بداية شباط/ فبراير. يخفق قلبه من جديد ويرتبط بشريك الأحلام ليعيش معه أجمل قصص الحب والغرام، تتكلل هذه العلاقة بزواج مبارك في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

كتاب ماغي فرح 2021 تحولات كبرى ومعالجات شاقة

كتاب تحولات كبرى ومعالجات شاقة لماغي فرح يتكون من 470 صفحة وتم طباعته بدار أنطوان هاشيت، يشمل الكتاب على العديد من المعلومات الخاصة بعام 2021 بكل التفاصيل الدقيقة والأبراج وتوقعات كل برج، وتؤكد ماغي فرح بأنها صدقت في كل توقعاتها لعام 2020 فقد ذكرت سابقاً أنها سوف تكون سنة مصيرية، من ناحية إنتشار الكوارث والإنفجارات والزلازل، وشهود العالم للعديد من الحوادث المأساوية، فقد إنتشر فيروس كورونا المستجد، وحدث إنفجار مرفأ بيروت، بالإضافة إلى حرائق فرنسا العديد من الأزمات في أمريكا وبلاد الشرق الأوسط، وبذلك تثق ماغي فرح بكتابها وبأن توقعاتها لعام 2021 سوف تحدث، وذكرت ماغي فرح في لقاء لها مع مجلة سيدتي أن عام 2021 سوف يكون عاماً سيء إلى درجة كبيرة فقالت: “هذا العام كان سيئاً إلى هذه الدرجة؛ بسبب وجود 3 كواكب (بلوتون، ساتورن، وجوبيتير) في برج الجدي، وهذا اللقاء هو من أصعب اللقاءات بينها في برج الجدي، خاصة أنه لم يحصل منذ حوالي ألف عام، وخلال الصيف انضمّ إليها كوكب مارس، وشكّل معها مربعاً؛ وهو برج الحمل،مارس يعني كوكب الحرب والمشاكل، وبدلاً من أن يكون مساره لمدة شهر ونصف، بقي لمدة 6 أشهر، ولن يترك مساره هذا إلا في شهر يناير 2021، لذلك نشهد طوال هذه الفترة مخاطر واغتيالات ومشاكل وخلافات في عدد كبير من الدول، كما زاد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير خلال هذه الفترة”، وقد كان عنوان كتاب ماغي فرح لعام 2020 هو سنة مصيرية ستطبع الصبر، فتتوقع ماغي فرح أن يكون عام 2021 هو إمتداد لعام 2020 وسوف يستمد كوارثه منه دون تردد، وأكثر ما يقلق العالم في النصف الأول من عام 2021 هو استمرار انتشار جائحة كورونا التي أزهقت أرواح مئات الآلاف من الأشخاص، وما زال العالم يحاول الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا بحيث تكون نتائجه الإيجابية مبهرة، أما النصف الثاني من العام ذاته، فهو الأشد شراسة والأسوأ من ناحية الكوارث المنهالة على العالم رغم الوصول أو التمني بالوصول إلى لقاح ناجع وفعال لفيروس كورونا، من الواضح ليس بالعام السهل وينبغي على الجميع أن يعتاد على المفاجآت غير السارة التي يخبئها له هذا العام.

توقعات ماغي فرح لأحداث 2021

من الأشياء الجيدة أنه رغم توقع ماغي فرح لعام شاق وصعب إلا أن حركة الفلك لهذا العام أفضل من العام السابق، وبالتالي فسيكون هنك بعض المفاجآت السارة والأحداث الإيجابية في هذا العام، رغم وجود بعض المشاكل المعتادة والحروب الأهلية وخاصة في الدول العربية ودول الشرق الأوسط التي ستشهد عدة تغييرات خلال عام 2021.

رغم الأحداث السيئة والصعبة التي حدثت في عام 2020 فإن العالم سوف يشهد فترة مخاض عسيرة تمتد حتى عام 2025 وتكون فترة صعب وضغط عام على كل العالم أجمع، ثم سينتهي هذا المخاض وتنتهي الحروب ويعم السلام والهدوء المريح بعد العاصفة الكبرى فيرتاح العالم من الضغوطات التي كان يمر بها.

تشتد الخلافات التي بدأت سنة 2020 في شهر آذار حتى شهر كانون الثاني 2021 وتنتشر المخاطر وتكثر الإغتيالات وتزداد الخلافات على المستوى العالمي سياسياً ودولياً، أما فيروس كورونا فسوف يستمر بالإنتشار مصيباً الملايين وحصد العديد من الأرواح.

بداية صعبة خلال الأشهر الأولى، حيث تتأزم المشاكل وتحتد الخلافات وتحل الكوارث الطبيعية وتصل إلى ذروتها بين شهري حزيران، ويونيو، وأيلول، وسبتمبر.

رغم إنتشار الحروب والكوارث على مدار الأعوام، فالجديد في عام 2021 أن تحصل حروب وكوارث في بلدان لا يتوقع أحد حدوث شيء كهذا فيها.

عدة كوارث هائلة ستشهدها بعض الدول العربية ومنها سوريا، والعراق، ولبنان، ومصر، وبعض الدول الأوربية مثل ألمانيا، وأما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فسوف تشهد العديد من الفيضانات والزلازل والحرائق، ولن تجد دولة إلا وفيها كوارث طبيعية وأزمات سياسية.

أما علمياً فسوف يشهد عام 2021 تطور تكنولوجي هائل، وحدوث ثورة في عالم الإتصالات، والكشف عن أدوية وإختراعات جديدة تستحق براءة إختراع لأهميتها.

ينذر عام 2021 بحروب قاسية تتصاعد حدتها شيئاً فشيئاً لتنذر بحروب كبيرة وقاسية على الجميع، الأمر الذي يستدعي الاستنفار العام والاستعداد الكامل لها.

توقعات ماغي فرح للأبراج لعام 2021

تتوقع ماغي فرح أن يتوج برج الميزان ببرج العام 2021 ويكون الأكثر حظاً لهذا العام، ويشهد إنتصارات مادياً وعاطفياً وإجتماعياً وصحياً، وأيضاً سيكون هناك بعض الأبراج المحظوظة هذا العاك فمن المتوقع أن يكون عام 2021 عام جميل ويملئه الحب والإستقرار العاطفي لبرج الجوزاء، أما من ناحية الإستقرار المادي فتتوقع ماغي فرح أن يكون برج الحمل هو أكثر الأبراج إستقراراً مادياً لعام 2021 حيث قالت ماغي فرح في لقاء لها: يحقق نجاحاً كبيراً في العمل يكسب منه أرباحاً غير متوقعة ويعمل على توسيع عمله أو تجارته، وبينما من ناحية الحب والعلاقات العاطفية فسوف يكون برج القوس البرج الأكثر حظاً في الحب 2021 بحسب ماغي فرح فهو برج القوس حيث قالت ماغي : يخبئ له القدر حباً جديداً صادقاً وكبيراً، إن كان عازباً سينتهي بالزواج، أما المتزوج فتشهد حياته أماناً واستقراراً في فصلي الربيع والصيف، وقالت ماغي لمجلة سيدتي أن الأبراج التي ستنتقل إلى موقع مريح هي:السرطان، الحوت، والعذراء، والجدي، وقد يشعر أصحابها بتغيير نحو الأفضل، وأما الأبراج التي سوف تعاني من أمور سيئة وسوف تعيش بعض الصعوبات والمشاكل في حياتها خلال العام، هي: العقرب، الثور، الأسد، أما الدلو فينتقل إلى الضوء، رغم التحديات التي عاشها، وسيمر في النفق، هذا ما قالتها ماغي فرح في وصفها لتوقعاتها لأبراج العام وما سيقابلها من تحديات وصعوبات أو من حظوظ وإستقرار.

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توقعات ماغي فرح لفيروس كورونا لعام 2021

من المتوقع أن يجد الناس لقاح جديد ناجع لفيروس كورونا في بداية عام 2021 وتوفره في شهر شباط بعد عدة إختبارات أثبتت صحته ونجاحه، وأن اللقاح الجديد سيقلل من عدد ضحايا فيروس كورونا في البداية، ولكن من المتوقع عودته في الثلاث أشهر الأخيرة من العام أو ظهور فيروس جديد لا قدر الله، حيث قالت ماغي فرح مشيرة إلى فيروس كورونا: أعتقد الخلاص من وباء كورونا سيكون في شهر يونيو، ولكن نخشى من عودته بين شهري أغسطس وأكتوبر، أو من انتشار وباء جديد.

من الجدير بالذكر أن ماغي فرح تعتمد بتوقعاتها لأحداث عام 2021 على حركة الكواكب ورمزيتها ومكان وجودها وتشكّلها بين الأبراج وكيفية تموضعها بين بعضها من طوالع إن كان مثلثاً أو مربعاً، وإن كانت حركة هذه الكواكب سريعة أم بطيئة وكيف ومتى تغير مكانها ومدة مكوثها، ومع كل هذه الدراسة، استخلصت عالمة الفلك أن عام 2021 هو عام صعب ولكن ليس بصعوبة عام 2020، وأن الانفراجات والتي تبدو أنها بطيئة وخجولة الحركة ستبدأ في صيف عام 2021 وتستمر لغاية عام 2025، كانت هذه توقعات ماغي فرح لعام 2021 الذي توقعت أن يكون عام صعب ولكن ليس بمدى صعوبة عام 2020، وسيبقى الوضع صعباً حتى عام 2025، كما سبق وذكرت في كتابها لعام 2021.