الاكثر متابعة اليوم - معقول زينب فياض تستغل أمها هيفا بهذه الطريقة؟ – فيديو

نهار السبت تعرض الحلقة الكاملة التي على قناة الخليج 365 على اليوتيوب وتحدّثت فيها الزميلة نضال_الاحمدية بالتفاصيل عن قضية الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي وابنتها زينب_فياض.

خلال الحلقة انتقدت الأحمدية تصرفات زينب وكيف تذكرت أمها بعد كل هذا الوقت، وإنها كانت تشيد بوالدها كثيرًا وتكتب له أجمل القصائد بينما كانت تحتقر أمها وتتجاهلها أمام الكل.

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قالت الأحمدية إن على زينب الإعتذار من أمها لانها باتت تعرف بكل الحقائق وكيف تعذّبت هيفا حين اختطفت منها ولم تستطع اعادتها إلى أحضانها.

توجهت الأحمدية بحديثها إلى زينب وقالت إن عليها أن لا تستخدم السوشيال ميديا لتستغل أمها وتظهر للكل بأن هيفا نكرتها ولا تعرف الأمومة.

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