السجن للفنان فضل شاكر لمدة 22 عاما مع الاشغال الشاقة

قالت وسائل إعلام لبنانية اليوم الأربعاء ان المحكمة العسكرية الدائمة قررت الحكم بالسجن على الفنان فضل شاكر لمدة 22 عاما مع الاشغال الشاقة ، وتجريده من حقوقه المدنية بتهمة التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي نفذها (الارهابيون) مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.

وقضى الحكم الأول بسجن فضل شاكر 15 عاما، مع الأشغال الشاقة، وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمة "التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم".

كما قضى الحكم الثاني بسجن شاكر سبع سنوات بجانب الأشغال الشاقة مع التجريد من حقوقه المدنية، وتغريمه خمسة ملايين ليرة لبنانية، بتهمة تمويله "مجموعة الأسير" المسلحة، والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية.

يذكر أنه سبق للمحكمة العسكرية أن أصدرت حكمين غيابيين آخرين بحق فضل شاكر، الأول في فبراير من العام 2016، والذي قضى بسجنه خمس سنوات وغرامة 500 ألف ليرة بتهمة التهجم على دولة شقيقة خلال مقابلة أجراها من مخيم عين الحلوة عام 2014.

وقالت المحكمة إن تصريحات شاكر خلال المقابلة، تؤدي إلى "تعكير صلات لبنان بدولة عربية وإثارة النعرات والمس بسمعة المؤسسة العسكرية".

وصدر الحكم الثاني ضد شاكر في سبتمبر 2017، ضمن قضية "أحداث عبرا"، حيث قضى بسجنه 15 عاما زائد الأشغال الشاقة.

وتشهد الفترة الحالية نشاطا فنيا لفضل شاكر، إذ أعاد طرح الأغنية الشهيرة "ذهب الليل" بتوزيع موسيقي جديد، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، والتي هي من أغاني الفنان المصري الراحل، محمد فوزي.

يذكر أن فضل شاكر احتفل بزفاف نجله محمد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، الذي عقد قرانه على فتاة لبنانية اسمها كاترينا أيمن مراد، واحتفلا الاثنين الماضي، بزفافهما في أحد الفنادق في قطر.