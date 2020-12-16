كايلي جينر ورونالدو الأعلى إيرادات في 2020 .. فكم بلغت؟

جمعت شقيقة النجمة العالمية كيم كارداشيان، أعلى إيرادات خلال عام 2020، متصدرة قائمة مجلة "فوربس" السنوية للشخصيات الأعلى تحقيقاً للإيرادات.

وأفادت المجلة، بأن نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر البالغة من العمر 23 عاماً، تمكنت من الحصول على 590 مليون دولار خلال هذا العام، مشيرةً إلى أن معظم إيراداتها جاءت من بيع 51% من شركتها كايلي لمستحضرات التجميل.

وجاء المغني كاني ويست (43 عاماً)، زوج كيم كارداشيان في المرتبة الثانية، حيث حصل على 170 مليون دولار. وأوضحت المجلة أن ثروة ويست ارتفعت إلى 1.3 مليار دولار بعد إيراداته لهذا العام.

أما في المرتبة الثالثة، جاء لاعب التنس روجر فيدرر، حيث أنه يعد أكثر الرياضيين أجراً، حيث بلغت إيراداته لهذا العام 106.3 مليون دولار.

وحل لاعب الكرة كريستيانو رونالدو في المرتبة الرابعة بعد تحقيق إيرادات تبلغ 105 مليون دولار، معظمها يأتي من مرتبه السنوي من نادي يوفينتوس الإيطالي.

وقالت المجلة إن لاعب الكرة ليونيل ميسي جاء في المرتبة الخامسة بإيرادات تبلغ 104 مليون دولار.

وحل الممثل والمنتج تايلور بيري في المرتبة السادسة بعد تحقيقه إيرادات تبلغ 97 مليون دولار هذا العام.

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