هل عمرو دياب طلق دينا الشربيني ؟

ظهر النجم المصري عمرو دياب، على بوستر ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، ولم يرتدي دبلة زوجته الفنانة دينا الشربيني، مما أكد بشكل كبير للجمهور صحة أخبار طلاقهما بعد انتشار شائعات الطلاق.

كما أن الفنانة الشربيني، لم تهنأ زوجها دياب على الألبوم الجديد، وذلك عكس عادتها في تقديم التهاني له في كل المناسبات.

وكانت حالة كبيرة من الجدل قد أثيرت في الفترة الحالية، بسبب علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني.وتردّدت أقاويل حول وجود خلافات بينهما بسبب الحمل.وانتشرت أخبار حول حمل «الشربيني» فعلاً ما نتج عنه أزمتها مع الهضبة.

يأتي ذلك تزامناً مع طرح الصفحة الرسمية لـ عمرو دياب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك برومو أغنيته الجديدة “يا أنا يا لأ”. والتي تعد أول أغنيات ألبومه الذي يحمل نفس الاسم. وسوف يطرح خلال الفترة القادمة عبر خدمة إحدى شركات المحمول. وفق الإمارات نيوز.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى.توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.



