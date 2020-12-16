شاهد : حريق ضحم يلتهم 80 سيارة فاخرة في بريطانيا

اندلع حريق ضخم أسفر عن احتراق أسطول من السيارات الفاخرة "لامبورغيني" و"بورشة" و"جاغوار" في بريطانيا، تزيد قيمتها عن ملايين الدولارات.

وأفادت صحيفة "ذا صن البريطانية"، بأن شرطة الإطفاء فشلت في إنقاذ 80 سيارة من الاحتراق، كانت مركونة في مبنيين بقرية أوفر بيوفر في تشيشير، شمال غرب إنجلترا، من بينها مركبة "لافيراري" تقدّر قيمتها بأكثر من مليون و600 ألف دولار، وسيارات "لامبورغيني" و"بورشة" و"جاغوار".

وتحقق الشرطة البريطانية في الحادث، المرجحةً بأن يكون مقصوداً؛ إذ تعود ملكية المركبات إلى تاجر سيارات ثري.

وتحدث مصدر لـ"ذا صن" دون أن يكشف عن اسمه قائلا إن مالك السيارات في وضع صعب، فهو "مدمر تماما"، لافتا إلى أنه حتى لو غطى التأمين الخسارة الكبيرة، فإنه سيعجز عن تعويض قيمتها المعنوية وخصوصا بالنسبة للسيارات الكلاسيكية التي احترقت.





