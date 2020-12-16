تراند اليوم : نصائح هامة من طبيب نفسى لتفادى العصبية وقلة التركيز للصائمين فى أول أيام رمضان

فلسطين- الخليج 365

بدأ العد التنازلى لاستقبال أول أيام شهر رمضان الكريم، وبالرغم من الفرحة العارمة بحلوله إلا أن الكثيرين يعانون من بضعة مشاكل فى أول أيام الصيام لعل أبرزها التوتر والعصبية والضيق بسبب الحرمان من الأكل لبضعة ساعات، وعدم تناول المشروبات المنبهة وتحديدًا القهوة، وقد يكون الأشخاص الذين يعتبرون تناول القهوة فى الصباح من عادتهم اليومية هم الأكثر تأثرًا بالصيام، شأنهم شأن المدخنين، لذلك لا بد من الاستعداد للصيام بوقت كاف حتى نتفادى هذه المشاكل.

وفى هذا الصدد تحدث الدكتور مينا جورج، أخصائى الطب النفسى، لـ "اليوم السابع"، عن أهم الاستعدادات التى يجب أن يمارسها الأشخاص فى الفترة المتبقية حتى حلول أول أيام رمضان.

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وأكد أن هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها، أبرزها:

1- تقليل تناول القهوة بشكل تدريجى، والحرص على تناولها فى وقت الليل بما يتناسب مع موعد الإفطار أثناء رمضان، كذلك عدم ربط السعادة والعصبية بتناول القهوة، فعلى سبيل المثال إن وجد الشخص نفسه فى حالة من عدم التركيز أو ضغط يجب ألا يتناول القهوة، حتى يعود الجسم على تخطى ذلك فى الصيام.

2- البدء فى عمل نظام دايت وفقدان الوزن بشكل بسيط، حتى يعتاد الجسم على كميات بسيطة من الطعام، ومن ثم يتحكم فى مشاعر التوتر أثناء الصيام.

3- المشى لمدة 45 دقيقة 3 مرات أسبوعيًا، لأنه يعدل من الحالة المزاجية ويساعد الجسم على إفراز مسكنات طبيعية ومن ثم يقلل من التوتر والعصبية، وتستخدم هذه النصيحة أيضًا للأشخاص الذين يعانون من حالات اكتئاب بسيطة.

4- تناول كميات كبيرة من السوائل لتساعد الجسم على تخطى الحر ورفع الضغط والتوتر، وذلك ليكون الجسم ممهدا للصيام بدون ضغط فى الطقس الحار.

5- البدء فى القراءة بشكل منتظم سواء روايات أو قرآن، لتعويد الفكر على الانهماك فى القراءة والعبادة، وذلك ليكون الأمر ميسرا فى رمضان، خاصة أن كثيرا من الأشخاص يرون ضرورة القراءة فى وقت الصيام حتى تمر ساعاته، فلا بد من الشعور بأهمية العبادة.