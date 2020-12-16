تراند اليوم : سبب وفاة الفنانة وئام الدحماني بدبي قبل قليل

المغرب - الخليج 365

نشرت عدد كبير من الصفحات الرسمية للمشاهير المغاربة، خبر وفاة الممثلة والمذيعة المغربية وئام الدحماني بسكتة قلبية في دبي قبل قليل.

وعبرت الفنانة المغربية جميلة البدوي المقيمة في الامارات، والإعلامية مريم سعيد، والمغنية خولة بنعمران، وخبيرة التجميل اسماء العمراني، ومليحة العرب فاتي جمالي، عن حزنهم الكبير، وصدمتهم بالخبر الفاجعة.

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واشتغلت الدحماني في بدايتها كمذيعة في قناة دبي، لكنها قررت الاتجاه إلى مجال الغناء، قدمت فيديو كليب «أهلاً وسهلا» بعام 2010، وصور الكليب في الهند كما إنها اشتهرت بالطابع الهندي حيث قدمت برامج عدة تهتم في السينما الهندية مع قنوات زي للمشاريع الترفيهية و زي أفلام، ودمت العديد من فيديو كليب بنفس الطابع.

واتجهت بعام2011 إلى مجال التمثيل، وذلك بعد أن شاركت في مسلسل ضلال الماضي كممثلة، واستمرت بالتمثيل والتقديم والغناء.