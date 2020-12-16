تراند اليوم : وفاة أكبر معمرة بالعالم عن عمر ناهز 117 عام

طوكيو/ الخليج 365

صرحت وسائل إعلام يابانية، أمس السبت، عن وفاة أكبر معمرة في العالم.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية، إن نابي تاجيما، توفيت عن عمر يناهز الـ117 عاما، علما بأنها ولدت سنة 1900.

ودخلت تاجيما "موسوعة غينيس" للأرقام القياسية، كأكبر معمرة في العالم العام الماضي، بعد وفاة الجامايكية فيولت براون، التي كانت تكبر تاجيما بعام واحد.

وبحسب الوكالة، فإن تاجيما توفيت في مسقط رأسها بجزيرة كيكايجيما جنوب غرب اليابان.

اقرأ أيضاً

وتأتي وفاة تاجيما بعد أسابيع من نشر موسوعة غينيس خبرا حول الرجل الأكبر سنا في العالم، وهو ياباني أيضا، ويدعى ماسازو نوناكا.

وتضم اليابان عددا كبيرا من المسنين، إذ أشارت إحصائيات رسمية إلى أن عدد المعمّرين في البلاد بلغ في المجمل 67824 شخصا.