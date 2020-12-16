تراند اليوم : ارطغرل 116 : ارطغرل 116 موقع النور قيامة ارطغرل الجزء الرابع الحلقة 116 : أرطغرل يسحق جيش الامبراطور وتورغت يقتل ماريا

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و سيـقود احمـد ألــب(آريـس) الجيش القـادم من الإمبراطور للقضـاء على ارطغرل ولكن احمد الب سيوقـع هذا الجيـش الكبيـر في فـخ بأمر من ارطغـرل وسيتم القضـاء عليـه تماماً.

والحلـقة القادمـة سستشهد مقـتل ماريـا والإنتقام منـها بسبب الخيانـة العظمى،وايضـاً ستشهـد الحلقـة القادمة اقـوى مشهد وهو تعلـيق سعد الدين على بوابـة قونيا وسحل جسده المشؤوم في القصـر.

سننشر الحلقة فور إصدار اعلانها الأول كونو في إنتظارنا.