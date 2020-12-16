تراند اليوم : بالفيديو/ جندي يلتقي بأهله بعد فراق دام 40 عام

نيودلهي/ الخليج 365

للمرة الأولى بعد فراق دام لأكثر من 40 عاماً، بفضل فيديو على تويتر. تمكن جندي هندي سابق من أن يلتقي بأفراد أسرته

وكان خوندرام غامهير (66 عاماً) قد انفصل عن زوجته في السبعينات من القرن الماضي، قبل أن يختفي بشكل مفاجئ من المنزل بولاية مانيبور شمال شرقي الهند، واستطاعت أسرته أخيراً أن تعثر عليه، بعد أن ظهر في مقطع فيديو على تويتر وهيو يغني، بحسب موقع لاد بايبل.

وسيلتقي خوندرام مع شقيقه الأصغر كولاتشاندر (57 عاماً)، للمرة الأولى منذ عام 1978، ويصف الشقيق لحظة اكتشاف أن شقيقه لا يزال على قيد الحياة "لم أستطع أن أصدق، عندما جاء أحد أبنائي وهو يجري ليعرض علي مقطع فيديو لشقيقي، عندما شاهدت الفيديو لم أتوقف عن البكاء، ولم أتمكن من النوم أو أتناول الطعام، كنت سعيداً للغاية".

وكان خوندرام على خلاف مع أشقائه الخمسة، قبل أن يغادر إلى العاصمة مومباي، وتم تصويره من قبل مصور الشارع فيروز شاكر في العام الماضي، وهو يغني في الشارع، ويعتقد أنه عانى من مشاكل مع إدمان الكحول خلال سنوات غيابه.

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