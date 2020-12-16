تراند اليوم : دراسة: الكرش عامل رئيسي في مشاكل القلب

واشنطن - الخليج 365

كشفت دراسة حديثة أن حجم الكرش عامل رئيسي في احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية وليس وزن الجسم، الأمر الذي يقلل من أهمية السمنة في هذه الإصابات.

ونشرت صحيفة ديلي تلغراف أن دراسة أُجريت في أميركا على 1692 شخصا خلال المدة من 2000 إلى 2016 أظهرت أن من يتمتعون بوزن عادي وكرش كبيرة الحجم ازدادت لديهم احتمالات حدوث مشاكل القلب أكثر ممن يعانون من السمنة دون كرش كبيرة.

وتأتي هذه الدراسة بعد أن فشل مؤشر كتلة الجسم، وهو نسبة الوزن إلى الطول الذي يُستخدم في تصنيف الناس إلى خفيفي وزن وعاديين وسمينين أو ذوي وزن زائد، في أخذ كمية وتوزيع الشحم والعضلات في الحسبان.

وأوضحت الدراسة أن المشاركين فيها ممن يتمتعون بمؤشر عادي لكتلة الجسم وكبر حجم الكرش تضاعفت لديهم احتمالات مشاكل القلب الكبيرة مقارنة بالمشاركين من ذوي الكروش غير الكبيرة بغض النظر عن مؤشرات كتلة الأجسام.

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وقال معد الدراسة الدكتور خوسيه مدينا أنوجوسا من مستشفى مايو كلينك الأميركي والمركز الدولي للأبحاث الإكلينيكية بجامعة "سينت آن" بجمهورية التشيك "عليك أن تذهب إلى طبيبك إذا كان خصرك أكبر حجما من حوضك"، مضيفا أن ذوي الكروش الكبيرة وأوزانهم عادية مهددون بمشاكل القلب أكثر ممن لديهم كروش عادية حتى إذا كانوا يعانون من السمنة.

ومن المقرر عرض هذه النتائج أمام المؤتمر السنوي للرابطة الأوروبية لطب القلب الوقائي بجمهورية سلوفينيا قريبا.