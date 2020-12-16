تراند اليوم : أفضل 10 أطعمة تكافح ضعف البصر

أثبت الطب أن هناك علاقة بين ضعف البصر والتقدم في السن، لكن في الحقيقة يمكن لنمط الحياة الصحي أن يقلّل بشكل كبير من مشاكل ضعف البصر الناجمة عن الشيخوخة.

وأظهرت أبحاث متخصصة أن بعض العناصر الغذائية، مثل الزنك والنحاس وفيتاميني C,E ومركبات «بيتا كاروتين» قد تقلل من خطر ضعف الإبصار المرتبط بالعمر بنسبة 25 في المئة.

ويرصد موقع «ميديكال نيوز تو داي» المعني بنشر التقارير العلمية، 10 أطعمة تزيد من صحة الإبصار، بتوصيات من جمعية البصريات الأمريكية والأكاديمية الأمريكية لطب العيون.

● السمك: معظم الأسماك تعتبر مصدرا غني الأحماض الدهنية «أوميغا 3» وعلى رأسها أسماك التونة والسلمون والسردين.

وأثبتت بعض الدراسات أن زيت السمك أو أحماض «أوميغا3» قد تقلل من جفاف العين بنسبة كبيرة وخصوصا للذين يقضون وقتًا طويلاً أمام شاشات الكمبيوتر.

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● المكسرات والبقوليات: المكسرات من الأطعمة الغنية بأحماض «أوميغا3» كما تحتوي على مستويات عالية من فيتامين E الذي يمكنه أن يحمي العين من ضعف الإبصار المرتبط بالعمر حسب الدراسات.

ومن أمثلة المكسرات المفيدة للعين الجوز والكاجو والفول السوداني.

● البذور: مثل بذور الشيا والكتان والشوفان، التي تحتوي على نسب مرتفعة من فيتامين E .

● الحمضيات: فواكه الحمضيات مثل البرتقال والليمون والغريب فروت مصدر غني بفيتامين C وهو أحد مضادات الأكسدة.

● الخضروات الورقية: تحتوي الخضروات الورقية على مادتي «لوتين» و»زياكسانثين» وهما من المركبات التي تحدث تأثيرًا إيجابيًا على صحة الإبصار.

● الجزر: غني بفيتامين A ومركبات «بيتا كاروتين» وهذه المادة تعتبر من أهم المواد التي تمنح الإنسان صحة أفضل للعيون، فيما يلعب فيتامين A دورًا أساسيًا في تقوية الرؤية.

● البطاطا الحلوة: غنية بمادة «بيتا كاروتين» كما أنها تعتبر مصدرا جيدا لفيتامين E المضاد للأكسدة.

● لحوم البقر: تحتوي لحوم البقر على عنصر الزنك الذي يسهم في الحفاظ على صحة العين على المدى الطويل.

وأظهرت الأبحاث أن الزنك يساعد في تأخير فقدان البصر المرتبط بالعمر، كما تحتوي العين نفسها على مستويات عالية من الزنك وخاصة في شبكية العين.

● البيض: مصدر غني جدًا بمادتي «لوتين» و»زياكسانثين» وفيتاميني C وE والزنك، لذلك فهو من أفضل الأطعمة التي تقلل خطر فقدان البصر نتيجة التقدم في العمر.

● الماء: شرب الكثير من الماء له فوائد عظيمة حتى في صحة العين، حيث يقلل من أعراض جفاف العين.

(الأناضول)