شاهد: حسناء سيف الدين تعلن إصابتها بـ5 أورام في الرقبة

كشفت الفنانة الأردنية من أصول فلسطينية، حسناء سيف الدين، عن آخر تطورات حالتها الصحية، من خلال حسابها الشخصي "فيسبوك".

وكتبت الفنانة سيف الدين: " الحمد لله مبدئياً احب اشاركم اخر تطورات حالتي الصحية الورم طلع مش واحد طلعو خمسة بأحجام مختلفة في الرقبة وللأسف موضوع الجراحة عشان نحلل العينة للتاكد إذا كان حميد أو لأ هيتأجل لأنه أثناء عمل التحاليل والفحوصات قبل الجراحة اكتشفوا أن نسبة التجلطات عندي عالية جدًا وطبعاً الموضوع دا أهم من الجراحة وما كنش في الحسبان، وأخذت حقن وأدوية لسيولة الدم".

وتابعت حسناء سيف الدين: "قمت بعمل تحاليل واشاعات جديدة لموضوع التجلطات ووجدت على الرئة وهعمل اشعة صبغة لمعرفة مكانها بالظبط ومَش فاهمة جت منين جلطات الرئة ولا ازاي ؟!! أنا بلعب رياضة وعمري ما شربت سيجارة وبنام كويس وأكلي صحي لحد كبير وعمري ما اشتكيت من صدري ولا نَفَسِيّ!".

وأضافت: "الحمد لله على كل شئ، واختكم اتحجزت في المستشفى لغاية انتهاء جميع فحوصات موضوع التجلطات ويشوفو لها حل وبعدها نرجع لجراحة رقبتي بأذن الله، الحمد لله على كل شئ وو ربنا ما يحرمني منكم ولا من دعائكم ليا". وفق "المصري اليوم".

أنوكشفت العملية التي أجرتها الفنانة حسناء سيف الدين، يوم أمس الاثنين، كشفت عن وجود 5 أورام في الرقبة مشيرة إلى أنها أثناء الجراحة للتأكد من نوعية الورم تم تأجيل التحليل بها لوجود نسبة تجلطات عالية في الدم.



