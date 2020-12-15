تراند اليوم : موجات مائيه تكونت بفعل حدوث زلزال تحت المحيط

عمليات بحث مكثفة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك بحث جوجول عن حل سؤال موجات مائيه تكونت بفعل حدوث زلزال تحت المحيط .

يُطرح هذا السؤال ضمن مقررات الطلبة المنهجية وهو على وجه التحديد من ضمن أسئلة اختر الإجابة الصحيحة، والتي تكون متضمنة لمجموعة من الخيارات التي يجب على الطالب أن يقوم باختيار الأصح من ضمنها، ويحتار الطلبة في إجابة هذه الأسئلة نظراً لكون الإجابات تكون متقاربة في كثير من الأحيان، وخلال السطور التالية سنقوم بذكر الإجابة الصحيحة من بين الخيارات المختلفة للسؤال، موجات مائية تكونت بفعل حدوث زلزال تحت المحيط.

موجات مائية تكونت بفعل حدوث زلزال تحت المحيط

تُعرف الموجات المائية التي تكونت بفعل حدوث زلزال تحت المحيط باسم التسونامي، وهذه هي الإجابة الدقيقة للسؤال، وينتج عن حدوث التسونامي مجموعة من المخاطر الكبيرة التي تسهم أحياناً في حدوث أضرار هائلة في الأرواح البشرية، وكذلك في مختلف أنواع الممتلكات، فقد تسهم في انقطاع الإمدادات المختلفة للغاز والكهرباء وتدميرها، كما تؤدي في كثير من الأحيان إلى نشوب الحرائق الهائلة، ويُمكن أن يُهدد التسونامي المحاصيل الزراعية المختلفة، حيثُ أنه قد يتسبب في تدميرها بشكلٍ كامل، كما أسهم التسونامي على مر العصور بإحداث العديد من المجاعات المختلفة حول العالم، فالأخطار التي تترتب عليه تمتد إلى كل نواحي الحياة المختلفة.