تراند اليوم : فلكياً.. رمضان في 6 يونيو

القاهرة / وكالات / مشرق نيوز

يمكننا القول إن العد التنازلي لشهر رمضان الكريم قد بدأ، فطبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، والتي أشارت إلى أن غرة شهر شعبان ستوافق يوم الأحد 8 مايو، فيما يوافق أول يوم من أيام شهر رمضان الاثنين 6 يونيو.

وقال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد إن حسابات المعهد الفلكية كشفت عن أن عدة شهر رجب ستكون 30 يوماً، فيما سيكون طول شهر شعبان 29 يوماً، أما شهر رمضان فإنه سيكمل عدته 30 يوما حسابيا، لافتا إلى إمكانية رصد هلال شهر رجب لدى تحريه يوم الرؤية “29 جمادي الاخرة الحالي”.