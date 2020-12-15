تراند اليوم : نجمة هندية شهيرة تنتحر بسبب حبيبها

نيودلهي / وكالات / مشرق نيوز

أقدمت نجمة التلفزيون الهندية براتيوشا بانيرجي، الجمعة، على الانتحار، ووجدت مشنوقة في منزلها بعد تدهور علاقتها مع حبيبها.

وقالت تقارير إن بانيرجي تواجه صعوبة في علاقتها مع خطيبها الممثل الهندي راهول سينغ، بعدما قررا في وقت سابق أن يتزوجا في مرحلة ما، عام 2016، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وكشف الموقع الهندي "بوليوود لايف" أن انتحار النجمة براتيوشا، قد يكون بسبب خلاف بينها وبين حبيبها الذي قطع علاقته بها وقام بخطبة فتاة أخرى. وأضاف الموقع أن آخر مكالمة للنجمة كانت معه وبعدها تم الانتحار، وتم نقلها إلى المستشفى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

من ناحية أخرى، أكدت أسرة النجمة براتيوشا، أنها ستقدم دعوى قضائية ضد حبيبها، للتأكد مما إذا كان هو سبب الانتحار أم لا.

يشار إلى أن براتيوشا تبلغ من العمر 24 عاما وشاركت في بطولة المسلسل الهندي الشهير "باليكا فادو".