تراند اليوم : مقهى اميركي يطرد الفنان السوري قصي خولي.. والسبب؟!

وكالات / مشرق نيوز

قال الفنان السوري قصي خولي خلال استضافته في احد البرامج التلفزيونة ان مدير مقهى "ستاربكس" الاميركي طرده في اليوم الاول من العمل لأنه لا يريد اثارة المشاكل والفوضى في المكان!.

وبحسب "وكالة اوقات الشام"، كشف الفنان خولي أنه أثناء زيارته للولايات المتحدة الاميركية، أراد أن يحسّن من لغته الانجليزية، وللوصول الى غايته قرر أن يبدأ العمل في المقهى الشهير "ستاربكس".

ونوّه أن مديره السابق لم يعرف من هو أو مدى شهرته، إلا أنه في يومه الاول من العمل عندما شاهده الزبائن تهافتوا عليه لإلتقاط الصور او اخذ توقيع، اثيرت حفيظته واستغربه جدا، وحينها علم أنه ممثل عربي مشهور و طرده في نفس اليوم لأنه "لا يريد أن يثير المشاكل أو فوضى في المكان".