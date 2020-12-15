تراند اليوم : شراب سحري يذيب دهونك الزائدة

القاهرة / مشرق نيوز

إن زيادة الوزن ليست مشكلة جمالية فحسب، إنها أحد الأسباب الرئيسية لأمراض معينة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية ومشاكل الأيض وغيرها من الأمراض. وقد حاول الكثيرون علاجات وطرق مختلفة لفقدان الوزن ولكن دون أن ينجحوا.

اللجوء إلى الرجيم، والعلاجات الطبيعية، والرياضة، وأسلوب الحياة الصحي جميعها طرق شائعة لفقدان الوزن لأننا ندرك مخاطر اللجوء إلى الطرق الكيميائية وأساليب التدخل الأخرى لفقدان الوزن مثل حبوب الرجيم والعمليات الجراحية.

واحداً من أفضل العلاجات لفقدان الوزن مزيج يتكون من القرفة والعسل فقد ثبتت فعالية هذان المكونان الطبيعيان في المساعدة على فقدان الوزن فضلاً عن أنهما معروفان بخصائصهما العلاجية. يمكن عبر الجمع بينهما عمل مشروب يساعد على تسريع عملية الأيض وفقدان الوزن بفعالية متناهية.

وفي ما يلي الطريقة لتحضير هذا الشراب:

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المكونات

ملعقتا طعام من العسل الطبيعي

ملعقة طعام من القرفة المطحونة

كأس من الماء

طريقة التحضير والاستعمال

امزجي في وعاء القرفة مع ماء دافيء ثم غطي الوعاء واتركيه يبرد ثم أضيفي العسل. اشربي نصف الكمية قبل النوم واشربي الباقي في الصباح قبل تناول الإفطار.

لمزيد من فقدان الوزن اشربي هذا المزيج يومياً لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

فوائد مكونات هذا المشروب

القرفة

يستعمل شراب القرفة في الشتاء غالباً لأن هذا المكون الغذائي يرفع درجة حرارة الجسم، ما يزيد من سرعة عملية الأيض وفقدان الوزن. وخلال هذه العملية تحرق القرفة السعرات الحرارية ودهون الجسم.

ومن ناحية أخرى تبطئ القرفة امتصاص الجلوكوز – السكر - وتحسن قدرة الجسم على استغلال الجلوكوز في عملية الأيض، وبناء عليه يخزن الجسم دهون أقل لأن عملية التحكم في سكر الدم تصبح أفضل، وتتسارع عملية فقدان الوزن.

العسل

للعسل مذاق أقوى من السكر وهذا الطعم الحلو الطبيعي القوي مهم للغاية لأن له تأثير ملين ويقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة مما يؤدي إلى فقدان الوزن. وعلاوة على ذلك يتم امتصاص العسل ببطء في الجسم وبذلك يوفر الطاقة ويجعلها تستمر لفترة أطول.

إن تناول العسل قبل وبعد التمارين الرياضية مثالي للغاية لأنه يساعد الجسم على المحافظة على مستوى ثابت من السكر في الدم.

يعتبر هذا الشراب فعالاً لفقدان الوزن خصوصاً إذا رافقه نظام غذائي صحي، وتناول كميات كافية من الماء، وممارسة النشاط البدني بانتظام والنوم بشكل كافٍ.

تحذير مهم:

لا ينبغي تناول القرفة بكميات كبيرة لأنها قد تسبب تسارع في دقات القلب خصوصاً إذا تم مزجها بمشروبات أخرى مثل الشاي أو القهوة. كما ينبغي على المرأة الحامل والأطفال تجنبها تماماً وخصوصاً زيت القرفة الأساسي.

المصدر: مواقع طبية