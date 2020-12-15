تراند اليوم : طريقة عمل خبز القيمه التركي

١. نذوب الخميره مع ملعقة سكر والماء الدافىء حتى تتفاعل وترتفع، نخلط المواد الجافه نعمل حفره في الوسط نضيف خليط الخميره والمي نعجن حتى تتكون عجينه طريه نغطيها ونتركها في مكان دافىء حتى تختمر.

٢. نحضر الحشو: نحمر البصل مع رشة ملح وفلفل اسود يذبل شوي نضيف اللحم مع ونقلب مع رشة ملح وبس يتغير لونه نضيف البهارات ونتركه ينطبخ.

٣. نمد العجين على سطح مرشوش بالطحين على شكل مربع كبير ونقسم المربع على شكل مستطيلات ثلاث متوسطة الثخن.

٤. نضع الحشو في الوسط ثم نثني العجين ونحكم اغلاقه بالشوكه بحيث يصبح لدينا شكل العجين يشبه المسطره.

٥. ندهن وجه العجين بالحليب ندخله لفرن حامي على درجة حرارة ١٨٠ وعلى المشبك الوسط لمدة ١/٣ ساعه بس يشقر اللون ويصبح ذهبي نطفي الفرن.

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٦. بعد ان تبرد نقطع الخبز مثل مموضح بالصور ويقدم وصحتين.