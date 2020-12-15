تراند اليوم : الصحة توقف طبيبين وعاملة عن العمل بسبب خروج مريضة على تروللي لإجراء أشعة

الخليج 365 /

قررت وزارة الصحة إيقاف "طبيبين وعاملة" ، بقسم العظام بمستشفى شبين الكوم التعليمي عن العمل؛ وذلك على خلفية ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي حول خروج حالة محمولة على تروللي من المستشفى لعمل أشعة خارجها. وقالت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم ، أنه فور العلم بالواقعة تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وقامت بالتوجه لمستشفى شبين الكوم التعليمي للتأكد من صحة الواقعة وبيان المسئول عنها. وأوضحت الوزارة أن اللجنة اكتشفت أن الواقعة تخص مريضتان في قسم العظام بالمستشفى، كما تبين من فحص تذاكر الحالتين أنه تم عمل الإسعافات الأولية والتحاليل اللازمة لهما فور وصولهما إلى المستشفى يوم 5نوفمير الجاري. وأفادت إدارة المستشفى بأن طبيبا النوبتجية بقسم العظام يوم 6/11/2015 هما من طلبا عمل أشعة إيكو للحالتين في ذلك اليوم، وقام أهل المريضتين بنقلهما على تروللي لعمل أشعة خارج المستشفى برفقة العاملة النوبتجية، مع العلم بأن المستشفى يتوافر بها جهاز إيكو يعمل بحالة جيدة، وسبق التنبيه من إدارة المستشفى لجميع الأقسام بعدم قبول أي أشعة أو تحاليل من خارج المستشفى، ولا يتم طلب أي فحوص إلا بمعرفة الأخصائي. وتم تحرير مذكرة بالواقعة ضد العاملين بنوبتجية قسم العظام يوم 6/11/2015 بالمستشفى، وتم إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، كما تم إصدار قرار بوقف طبيبا النوبتجية والعاملة في هذا اليوم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات. وأفادت مستشفى شبين الكوم التعليمي بأنه تم إجراء أشعات بجهاز الإيكو لـــ (4) من المرضى خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري.

