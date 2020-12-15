تراند اليوم : نهضة السلاجقة العظمى الحلقة 12 مترجمة للعربية

مشاهدة مسلسل نهضة السلاجقة العظمى الحلقة 12 مترجم كاملة مسلسل الدراما التاريخي نهضة السلاجقة العظمى الحلقة 12 الثانية عشر حول حروب الإمبراطورية السلجوقية وتأسيس الدولة لـ السلطان ملك شاه وخلافات دارت بين الاخوين في نهضة السلاجقة العظماء بطولة بوجرا جولسوي وأكين كوتش وخديجة شنديل.

بطولة الممثل بورا غولسوي، بدور السلطان ملك شاه، والممثل أكين كوتش، بدور السلطان أحمد سانجر، والممثل غوركان أويغون، والممثلة خديجة شنديل، بدور تركان خاتون أقوى نساء الدولة السلجوقية.

وتدور أحداث العمل التاريخي، حول فترة حكم الدولة السلجوقية، والمؤامرات والصّراعات التي رافقت تلك الحقبة، ويسلط الضو على الصراع بين السلاجقة وزعيم الحشاشين وهو قائد عسكري وسياسي كبير يلقب ب"شيخ الجبل".

يركز العمل على الفتوحات الإسلامية التي قادتها الدولة السلجوقية، وايصالها رسالة الإسلام إلى بلاد الأناضول، من خلال أعظم المعارك التاريخية بين الأتراك والبيزنطيين أهمها معركة ملاذكرد، دور الدولة السلجوقية من خلال المعارك العظمى التي قادتها، وكذا دورها في إسقاط الدولة البويهية وحربها مع الدولة الفاطمية في مصر وسورية.

الصراع الدائم بين الخير و الشر و الظلم و العدل فهناك كثير من الاشخاص الذين يسعوا دائما لوجود العدل و الانتصار علي الظلم و تتضمن احداث المسلسل صراع بين ملوك دولة الاناضول و بين حسن الصباح الذى بمثل الجانب الشرير في المسلسل و هو يقوم باعمال غير قانونية و غير شرعية و قيامه بزرع و تجارة الخشخاش و هو نوع من انواع المخدرات.

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