شاهد: عيادة طبيب الغلابة تفتح من جديد بمصر

قرر طبيب مصري، اليوم الإثنين 14 ديسمبر، إعادة افتتاح عيادة الدكتور محمد مشالي، طبيب الغلابة الراحل في مدينة طنطا بمحافظة الغربية شمال مصر.

وأعلن الدكتور حسني سعد قطب، استشاري جراحات وأمراض الكبد بمستشفى المنشاوي العام في طنطا، فتح عيادة الدكتور محمد مشالي بعد الاتفاق مع أسرة الطبيب الراحل على ذلك، على ألا تتجاوز قيمة الكشف 15 جنيها (ما يعادل دولاراً واحداً) لجميع المترددين على العيادة من المرضى والفقراء.

وقال الطبيب إنه كإنسان أولا وطبيب ثانيا يرفض إغلاق العيادة التي كانت بابا للأمل لعلاج الفقراء، وطاقة نور لتخفيف أوجاعهم وآلامهم، في ظل ارتفاع أجور الفحوصات، وانتشار وباء كورونا ، مؤكدا أنه اتفق مع الأسرة على افتتاح العيادة لاستكمال مسيرة الطبيب الراحل.

وبين أنه قرر العمل على فترتين في العيادة لاستقبال المرضى والفقراء، خاصة أنه أحيل للتقاعد من عمله الحكومي ولديه الوقت الكافي الذي سيخصصه للمرضى، مشيرا إلى أنه سيعمل طيلة أيام الأسبوع لتقديم الخدمة الطبية، والتي كان يقدمها الدكتور محمد مشالي، بعد تجديد العيادة وتجهيزها بالمعدات والأدوات اللازمة وسيخصص وقتا بسيطا لعيادته الخاصة الأخرى في طنطا.

وكان الموت قد غيّب الدكتور محمد مشالي المعروف في مصر بـ"طبيب الغلابة"، في 28 يوليو الماضي، إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية. وفق موقع "العربية نت"

وُلد "طبيب الغلابة" الراحل في إحدى قرى محافظة البحيرة عام 1944، وتخرج في كلية طب القاهرة عام 1967، ونجح في أن يسجل اسمه بحروف من نور في قلوب المصريين بعد أن أفنى حياته في خدمة الفقراء.