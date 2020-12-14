شاهد: ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها الـ64 عام

احتفلت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، اليوم الاثنين 14 ديسمبر/كانون الأول، بعيد ميلادها الـ64، وهي من مواليد عام 1956.

وشاركت النجمة الرومي، صورة لها على حسابها الشخصي "إنستغرام"، وهي تحتفل بعيد ميلادها، وظهرت ماجدة أمام تورتة مع أسرتها، معلقاً: "ومابتكمل الفرحة إلا مع جمعة العيلة عيد ميلاد سعيد وعمر مديد".

وحرص عدد كبير من النجوم على تهنئتها بعيد ميلادها بينهم النجمة نجوى كرم، التي كتبت لها عبر "تويتر": "سنة عن سنة بتبقي الأرقى ومَثل فنّي وقدوة لكتار من اللي بيحبّوا يستمرّوا على مستوى الوطن عقبال الـ 100 سنة". وفق "المصري اليوم".

ماجدة الرومي هي ابنة الموسيقار الكبير حليم الرومي ووالدتها ماري لطفي المصرية من مدينة بورسعيد الباسلة؛ كما وهي مغنية لبنانية تنحدر من عائلة الرومي التي تتأصل من عائلة البرادعي من مدينة صور في جنوب لبنان.