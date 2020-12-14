رسمياً.. محمد رمضان يخضع للتحقيق

كشف نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، عن خضوع الفنان المصري محمد رمضان، يوم أمس الأحد، للتحقيق في النقابة أمام لجنة ضمت في عضويتها مستشار يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوين من مجلس نقابة المهن التمثيلية وهما سامي مغاوري وأيمن عزب.

وأكد أشرف زكي، بأن النقابة لن تعلن عن تفاصيل التحقيق مع الفنان رمضان، مشيراً إلى أنها قضية وليس مؤتمراً صحفي .

وأفاد زكي، بعدم معرفته بتفاصيل قضية رمضان، قائلاً: "ماعرفش أي تفاصيل لكون لجنة التحقيق لجنة سيادية من الممكن أن تستكمل التحقيقات معه وأنا ما سألتش". وفق "مزمز".

وكان قد قرر الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر وقف رمضان مؤقتا عن العمل لحين التحقيق معه بشأن الصور التي جمعته بمشاهير اسرائيليين في إحدى الفعاليات في دبي.