تراند اليوم : احذرى الأطعمة التالية التي تسبب زيادة الوزن

هناك أطعمة غذائية يجب عليك الحذر منها؛ حيث تعتبر بمثابة أعداء للرشاقة؛ حيث تتسبب في زيادة الوزن، يجب عليك الإقلا منها وهي:

البيتزا

تحتاج المعدة إلى الراحة قبل النوم وبالتالي إن تناول الوجبات الدسمة كالبيتزا قد لا تكون فكرة صائبة فصلصة الطماطم تحتوي على مستويات عالية من الحموضة ومكوناتها قد تجعلك تشعرين بالحرقة طوال الليل.

الحلويات

لتجنب الكوابيس والأحلام المزعجة عليك أن تمتنعي عن تناول الحلويات قبل النوم أظهرت دراسة أن الأشخاص يتناولون الطعام الجاهز والحلويات هم أكثر عرضة للكوابيس.

الأطعمة الدسمة

ترهق المعدة أثناء عملية الهضم ولذلك تجنبوا تناول الوجبات السريعة أو المكسرات أو الآيس كريم أو الجبن كامل الدسم قبل الخلود إلى النوم.

الفريز والتوت

البذور الصغيرة الموجودة فيهما تسبب مشكلة في جيوب الأمعاء الغليظة التي يمكن أن تلتهب رغم أن منافع هذه الفواكه كثيرة إنما يجب تناولها بانتظام ويفضّل ألا يتم ذلك قبل النوم.

الأكل الحار

لا توجد مشاكل بتناول الأطعمة الحارة المثضاف إليها البهارات الحارقة ما دامت الكميات متوسطة ولكن عندما تشعرين بالجوع ليلا وترغبين في تناول الطعام ابتعدي تماما عن إضافة أي من أنواع الفلفل الحار، فذلك يزعج معدتك قبل النوم ويتسبب لك بحرقة طوال الليل.

المكرونة

تحتوي المكرونة على نسبة عالية من السعرات الحرارية، كما أن صلصة المكرونة سواء الحمراء أو البيضاء قد تسبب الحموضة واضطرابات في الجهاز الهضمي عند تناولها مساء أو قبل النوم مباشرة.