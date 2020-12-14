تراند اليوم : تعرفي على الفوائد المذهلة للحليب الرائب

للحليب الرائب فوائد أخرى عديدة أكثر من مجرد تهدئة القولون أو علاج عسر الهضم، تعرفي عليها في 10 نقاط.

- تساعد بكتريا حمض اللاكتيك الموجودة في اللبن الرائب على إزالة السموم المنتجة للبكتريا الضارة في الأمعاء.

- يحتوي الحليب الرائب على نسبة عالية من الكالسيوم مما يجعله مفيدا في تقوية العظام ومينا الأسنان ويمنع حدوث هشاشة العظام على المدى الطويل.

- تحفيز الجسم على امتصاص المواد الغذائية والمعادن التي تحتويها الأطعمة الأخرى.

- تشير الداراسات إلى أن تناول الحليب الرائب بانتظام يساعد على تقوية الجهاز المناعي للجسم.

- علاج تقلصات المعدة والإسهال.

- إنقاص الوزن الزائد، فقد أشارت الأبحاث إلى أن النسبة العالية من الكالسيوم التي يحتوي عليها الحليب الرائب تعمل على تحفيز الجسم لحرق مزيد من الدهون.

- خفض ضغط الدم العالي وتقليل مخاطره على الجسم.

- تناول اللبن الرائب مفيد لهؤلاء الذين يعانون من العدوي المهبلية، حيث أنه يقلل منها ويمنع حدوثها على المدى البعيد.

- يحتوي الحليب الرائب على كمية هائلة من المعادن مثل الكبريت والفسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى الزنك والسيلينيوم وهو أحد المعادن الهامة التي تقي من الشيخوخة المبكرة والإصابة بالسرطان.

- يعد أيضا مصدرا غنيا لمجموعات فيتامين ب وهي تلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة البشرة والشعر.