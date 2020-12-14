تراند اليوم : لا تواصل عملك مساءً كي تحمي نفسك من الأمراض

- 1/2
- 2/2
قال أخصائي علم النفس البروفيسور الألماني تيم هاغيمان، إن التوتر النفسي الناجم عن مواصلة العمل مساءً بعد انتهاء الدوام الرسمي قد يتسبب مع مرور الوقت في الإصابة ببعض الأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الجهاز الهضمي واضطرابات النوم.
وأضاف أنه يمكن للموظف مواجهة هذا التوتر النفسي من خلال اتباع بعض الطقوس الثابتة، مثل قراءة بضع صفحات من كتاب ما أو مشاهدة التلفزيون لمدة نصف ساعة أو احتساء قدح من الشاي، وذلك للشعور بالاسترخاء ومن ثم التمتع بنوم هانئ ومريح.
ومن الجيد أيضاً تحديد أوقات ثابتة للعمل ليلاً، فيمكن مثلاً تحديد منتصف الليل كموعد أقصى للانتهاء من العمل.