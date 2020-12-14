تراند اليوم : صينية التوست

- أبداء بتقطيع أطراف التوست

- أرص التوست في صينية بايركس من دون أي فراغ

- امسح عليه بالجبة السائلة واتركه على جنب

- أبداء في عمل حشوة التونة أقوم بتشويح البصل على النار حتى يصبح لونه ذهبيا

- أضع ملعقة كبيرة صلصة والطماطم واقلبها

- أضع التونة مع قليل من الملح والفلفل الأسود

- أضع الفلفل الرومي واقلب الخليط واتركه 5 دقائق للنضج

- اضع الخليط على التوست بالتساوي

- أرتب قطع التوست وأقوم برص الطبقة الثانية من التوست على الحشوة من دون أي فراغ

- اعمل الخلطة للطبقة العلوية وهي علبة قشطة وبيضة وملعقتين كبيرتين مايونيز واخفقها إما بالخلاط أو باليد حتى تصبح هشة

- أصبها على طبقة التوست واجعلها متساوية

- ادخلها الفرن 4 دقائق من أسفل ومن الأعلى حتى تري أنها تحمرت مثل الباشاميل .