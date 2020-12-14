تراند اليوم : صينية التوست

- 1/2
- 2/2
- أبداء بتقطيع أطراف التوست
- أرص التوست في صينية بايركس من دون أي فراغ
- امسح عليه بالجبة السائلة واتركه على جنب
- أبداء في عمل حشوة التونة أقوم بتشويح البصل على النار حتى يصبح لونه ذهبيا
- أضع ملعقة كبيرة صلصة والطماطم واقلبها
- أضع التونة مع قليل من الملح والفلفل الأسود
- أضع الفلفل الرومي واقلب الخليط واتركه 5 دقائق للنضج
- اضع الخليط على التوست بالتساوي
- أرتب قطع التوست وأقوم برص الطبقة الثانية من التوست على الحشوة من دون أي فراغ
- اعمل الخلطة للطبقة العلوية وهي علبة قشطة وبيضة وملعقتين كبيرتين مايونيز واخفقها إما بالخلاط أو باليد حتى تصبح هشة
- أصبها على طبقة التوست واجعلها متساوية
- ادخلها الفرن 4 دقائق من أسفل ومن الأعلى حتى تري أنها تحمرت مثل الباشاميل .