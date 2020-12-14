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تراند اليوم : المشي السريع لخسارة الوزن أكثر فاعلية من الألعاب الرياضية

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أثبتت  دراسة بريطانية حديثة أن ممارسة المشي السريع تُساعد في خفض الوزن الزائد أكثر من الانتظام في الذهاب إلى صالة الألعاب ، أو ممارسة رياضات أخرى من بينها كرة القدم والإسكواش والرغبي.

وجدت الدراسة أن الرجال الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين عاماً، والنساء من جميع الأعمار الذين انتظموا في رياضة المشي السريع لأكثر من 30 دقيقة، تمتعوا بوزن أقل، مقارنة بأقرانهم الذين مارسوا أنواعاً أخرى من ، مثل الركض وركوب الدراجات.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين مارسوا رياضة المشي بخطى سريعة لمدة ساعة تَرَاجَعَ مقاس الخصر لديهم بصورة أكبر من أقرانهم الذين مارسوا رياضات أخرى من بينها العدو والسباحة.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة التي أجراها باحثون في كلية لندن للاقتصاد، ضمّت ما يقرب من 50 ألف شخص في الفترة من بين عامي 1999 و2012. 

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