تراند اليوم : شرائح اللحم (ستيك) الملفوف

- تُقطع شرائح الستيك تقطيعاً رفيعاً ويمكن ترقيقها بالطرق عليها.

- تُخلط البسلة مع عش الغراب ودقيق البقسماط (فتات الخبز) وتتبل بالملح والفلفل.

- تُوضع شرائح اللحم وترش بالجبن الرومي المبشور ثم تحشى بوضع خليط البسلة فوق الجبن ولفها ثم إحكامها بوضع خلة (عود أسنان) في نهاية قطعة اللحم.

- يُغطى الستيك الملفوف بالدقيق.

- تسخن الزبدة وتوضع قطع الستيك الملفوف وتقلى حتى تحمر من جميع الجهات.

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- يُضاف المرق وتخفض الحرارة ويضاف عصير الليمون وتترك قطع الستيك حتى تبدأ في الغليان.

- يجب أن تكون لفائف الستيك مغطاة بالسائل وتقلَّب حتى يصبح السائل غليظاً ويصبح مثل الصلصة.

- عند التقديم يراعى نزع الخلة (عود الأسنان) وأن تغطى لفائف الستيك بالصلصة.