تراند اليوم : ما هي الأطعمة التي تحمي من التوتر العصبي ؟

جميعنا نتعرض في حياتنا لمواقف كثيرة تسبب لنا التوتر العصبي، وينتج عن التوتر الكثير من الأمراض الجسدية المزمنة ،ويدفع التوتر الكثير من الأشخاص إلى الشراهة في تناول الطعام.

ولكن، الشراهة في تناول الطعام هو أمر مؤقت ولا يؤدي إلى التخلص من التوتر، فهي راحة مؤقتة، وإذا كنت من هؤلاء الأشخاص، تعرف على أنواع الأطعمة التي إن شعرت بالتوتر ستساعدك على التخلص منه، ولن تسبب لك البدانة أو أعراض صحية سيئة:



-1الشوكولاتة الغامقة "الخام":

تناول الشوكولاتة بشكل عام يحسن المزاج، وتناول الشوكولاتة الغامقة "الخام" سيضمن لك أن لا تزيد السعرات الحرارية في جسمك، ولن يؤدي إلى البدانة. فكما هو معروف يؤدي تناول الشوكولاتة إلى إفراز هرمون "السيروتينين" المسؤول عن الشعور بالسعادة.



-2الألبان ذات السعرات الحرارية المنخفضة "قليلة الدسم":

توفير "الكالسيوم"، و"فيتامين د"، والبروتينات، في الجسم، جميعها عناصر تساهم في محاربة الاكتئاب والتوتر العصبي. فيمكنك تناول قدر ما تستطيع منها إذا كانت ذات سعرات حرارية منخفضة "قليلة الدسم".



-3الحمضيات "فيتامين سي":

تناول الحمضيات كالبرتقال، والجريب فروت، والليمون الحلو، يزيد من نسبة "فيتامين سي" في الجسم، والذي بدوره يخفف من التوتر العصبي بالإضافة إلى زيادة المناعة في الجسم، ومحاربة نوبات البرد.

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4-المكسرات:

تعد مصدراً ممتازاً للدهون اللازمة للجسم وتحديداً "الجوز"، بشرط عدم الإفراط في تناولها، ولكنها بلا شك تقلل من أعراض الاكتئاب والتوتر العصبي.



5-الحبوب:

تعد مصدراً هاماً جداً في محاربة الاكتئاب، وتزويد الجسم بالكربوهيدرات اللازمة بسبب الألياف التي تحتويها، مثل الشوفان، والأرز البني، تساهم في محاربة التوتر العصبي الشديد، وإفراز هرمون "السيروتينين" المسؤول عن السعادة.